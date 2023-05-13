جولة جديدة من المفاوضات بعد فشل التوصل لهدنة في غزة

وتحدثت المصادر عن جولة جديدة من المفاوضات تعقد في الساعات القادمة ومع يوم السبت.

كشفت مصادر خاصة عن فشل التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد، وذلك بعد تقديم مصر لمقترح بهذا الشأن أمس الجمعة، حسب موقع العربية.

وتحدثت المصادر عن جولة جديدة من المفاوضات تعقد في الساعات القادمة ومع يوم السبت.

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، فشل جهود الوساطة المصرية في تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار الليلة بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن اقتراب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد بعد مقترح مصري جديد بهذا الخصوص.

من جهتها، كانت حركة الجهاد أعلنت أن المقترحات المصرية قيد الدراسة لكنها شددت على جاهزيتها لحرب مفتوحة.

يشار إلى أن مصر قدمت، أمس الجمعة، مقترحاً جديداً لوقف النار بين الطرفين والتوصل لتهدئة في قطاع غزة وإنهاء هذا التصعيد الجديد الذي أسفر منذ الثلاثاء عن مقتل 33 فلسطينياً بينهم قادة من حركة الجهاد.