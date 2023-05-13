رئيس اركان الجيش الإسرائيلي: استمرار إطلاق النار على الجهاد الإسلامي يتيح لنا مضاعفة الإنجازات

"لقد حققنا إنجازات كبيرة في الحملة، فمنذ الضربة الافتتاحية تتضاعف الإنجازات وتتراكم. استمرار إطلاق الجهاد يسمح لنا بتعميق الإنجازات"

أجرى رئيس أركان الجييش الاسرائيلي، اللواء هرتسي هاليفي، تقييما للوضع العملياتي في مقر وزارة الأمن قفي تل أبيب بمشاركة أعضاء منتدى رئيس الأركان وممثلين عن جهاز الأمن العام.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه كجزء من تقييم الوضع، "وافق رئيس الأركان على خطط استباقية وهجومية للمستقبل". وبحسب هاليفي، "لقد حققنا إنجازات كبيرة في الحملة، فمنذ الضربة الافتتاحية تتضاعف الإنجازات وتتراكم. استمرار إطلاق الجهاد يسمح لنا بتعميق الإنجازات، ونحن مستعدون لمواصلة الإجراءات المضادة المستهدفة والهجمات بشكل دقيق ومتزايد كما فعلنا في الايام الاخيرة ".

وبعد جلسة تقييم الوضع سيجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييما للوضع في الساعة 19:00 بمشاركة وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتزي هاليفي ورئيس الشاباك رونان بار ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ومسؤولين آخرين.

وبدأ التوتر بين الجانبين في 2 أيار\ مايو إثر مقتل الأسير عدنان خضر في السجون الإسرائيلية بعد 3 أشهر من الإضراب عن الطعام، وامتناع إسرائيل عن تسليم جثته إلى ذويه. ما دفع الفصائل إلى إطلاق عشرات الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.

ثم جاءت جولة أخرى من التصعيد في 9 من مايو\أيار الجاري بقتل القوات الإسرائيلية عدة قيادات من الجهاد، ومن ثم المسؤول عن الوحدة الصاروخية علي غالي، وأبو دقة أمس.