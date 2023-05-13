اسرائيل: متظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي بالرغم من التصعيد مع غزة

وسار نحو 250 متظاهرا في تل أبيب ، بينما شارك في حيفا 5000 شخص في مسيرة

على الرغم من أن المظاهرة في شارع كابلان في تل أبيب لم تنظم كالمعتاد بسبب الخوف من سقوط قذائف على منطقة تل ابيب، لأول مرة بعد 18 اسبوعًا متتاليًا من أيام السبت، الى ان مئات الأشخاص يحتجون في مركز الاحتجاج الرئيسي ضد خطة الاصلاح القضائي ويتظاهر آلاف آخرون في مراكز اخرى من البلاد.

وقرر منظمو التظاهرة الليلة الماضية تأجيل التظاهرة المزمعة بسبب استمرار عملية "درع وسهم" والخوف من إطلاق الصواريخ. لكن بعض المنظمات قررت تنظيم مظاهرة في تل أبيب بالرغم من الوضع الأمني. وأغلق المتظاهرون تقاطع عزرائيلي، وأبلغتهم الشرطة بأنها مظاهرة غير قانونية وطلبت منهم إخلاء المكان.

ومن بين التظاهرات التي تم إلغاؤها، الاحتجاج المركزي في الجنوب في بئر السبع. لكن في الوقت نفسه، كانت هناك مظاهرات أصغر في البلدات المحيطة في النقب، وتظاهر العشرات عند مدخل المدينة وعند مفرق وادي عربة.

وتستمر المظاهرات على خطة اصلاح جهاز القضاء التي قدمها نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القانوني في إسرائيل، بما في ذلك الموافقة على فقرة التغلب وتنظيم الغاء القوانين.

حيث يعتزم نتنياهو، الذي يُحاكم منذ أعوام بتهم "فساد وخيانة الأمانة"، عبر هذه الإصلاحات التي يقودها وزير القضاء يارييف ليفين، إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.