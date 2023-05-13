إسرائيل والجهاد الإسلامي في غزة يتفقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

وقف إطلاق نار وشيك بين غزة واسرائيل ومصر تكثف ضغطها عل الطرفين

بعد ساعات قليلة من استبعاد إسرائيل لوقف إطلاق النار في المستقبل القريب، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) مساء اليوم، بأن اتفاق على وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء. كما ذكرت مصادر مصرية أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن وضع حد لاستهداف المدنيين وهدم المنازل.

وقال مراسل i24news في غزة نقلًا عن مصدر متطلع على المفاوضات أنّه "بناء على موافقة الطرفين تعلن مصر وقف اطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في تمام الساعة العاشرة مساءً وبناءً على ذلك يتم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار الذي يشمل وقف استهداق المدنيين وهدم المنازل وايضًا استهداف الأفراد فور البدء في تنفيذ وقف اطلاق النار، وتحث مصر الطرفين على تطبيق الإتفاق على متابعة ذلك بالتواصل معهما.

i24NEWS اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي

وهذا هو اليوم الخامس من المواجهة الدامية بين إسرائيل وحركة الجهاد، حيث تبادل الطرفان القصف الصاروخي، مما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين. وفي وقت سابق، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن جهود الوساطة، التي تقودها مصر، ما تزال مستمرة في القاهرة.

وأضافت: "حركة الجهاد تصر على أن تلتزم إسرائيل بإنهاء سياسة الاغتيالات وأن يكون وقف إطلاق النار متبادلا ومتزامنا". وتابعت: "في المقابل، تؤكد إسرائيل أن وقف إطلاق النار لن يشمل التزاما بوقف القتال".

وأكد مصدر فلسطيني قريب من المحادثات المنعقدة في القاهرة لفرانس برس "تلقت مصر موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم"، فيما قال مصدر في حركة الجهاد الاسلامي فضل عدم كشف هويته إن "الصيغة المقدمة المعدلة للاتفاق ايجابية وتلبي شروط المقاومة".

ورغم اتفاق وقف اطلاق النار، ما زال اطلاق الصواريخ مستمر من غزة نحو اسرائيل وسمعت صفارات انذار في منطقة تل ابيب ومنطقة غلاف غزة والجنوب، كما وسقطت قذيفة في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل ابيب.

وردًّا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة أغارت طائرات جيش الاسرائيلي قبل قليل على ثلاث منصات صاروخية تحت أرضية بالاضافة الى نفق وموقع عسكري كان الجهاد الاسلامي يستخدمه للتدريب في قطاع غزة