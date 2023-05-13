مصادر خاصة لـi24NEWS: حركة الجهاد توقفت خلال التصعيد الأخير عن استخدام أجهزتها اللاسلكية خشية الاختراق

مراسلنا في قطاع غزة يوضح حقيقة الأمر وحيثيات وخلفية هذا القرار الذي اتخذته قيادة الجهاد

قالت مصادر خاصة لـi24NEWS أن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة توقفت خلال التصعيد الأخير عن استخدام أجهزتها اللاسلكية خشية الاختراق.

مراسلنا في القطاع ضياء حسن أوضح هذه المعلومة وقال :"الأجهزة اللاسلكية لدى الجهاد الإسلامي اخترقت منذ عام 2014، وتم الاستغناء عن غالبيتها، واستخدمت فقط في أوقات السلم"، مضيفا أنه في أوقات التصعيد يتم الاستغناء عن أجهزة اللاسلكي لأنه كان يتم استهداف النشطاء بعد استخدامهم هذه الأجهزة.

ولفت مراسلنا أن نشطاء الجهاد الإسلامي باتوا يستخدمون جهازا ايرانيا آمنا يطلق عليه "الجهاز الآمن الايراني"، ويتوفر هذا الجهاز فقط بين أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وهم يستخدمونه منذ فترة. الا أنه تم اختراق هذا الجهاز أيضا كما تبين في عدد من الاغتيالات الأخيرة وصدرت مؤخرا تعليمات بوقف استخدامه.

ويشار الى أن سياسة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة أدت الى مقتل ستة قياديين في حركة الجهاد الإسلامي من أبرزهم أبو الأنس اياد الحسني وهو صديق لرئيس حزب الله حسن نصر الله بحسب ما نقلته لنا مصادر خاصة.