الهدوء يسود مع اتفاق إسرائيل والجهاد الإسلامي على وقف إطلاق النار بعد قتال 5 أيام

كما رحب البيت الأبيض السبت بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيدا بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق.

يسري منذ الحادية عشرة ليلا اتفاق وقف اطلاق النار بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل والذي تم تحقيقه بوساطة مصرية، بعد جولات متتابعة ومحاولات للتوصل إلى اتفاق عرقلته عقبات من الجانب الإسرائيلي تارة ومن الجانب الفلسطيني تارة أخرى. لا سيما أن الجهاد تعنت بالحصول على شروط من بينها وقف الاغتيالات ووقف هدم المنازل وتسليم جثمان خضر عدنان، في رزمة واحدة الأمر الذي رفضته إسرائيل.

كما رحب البيت الأبيض السبت بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيدا بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن "المسؤولين الأميركيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى هذا الحل للأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

MOHAMMED ABED / AFP فلسطينيون وأنصار حركة الجهاد الإسلامي يحتفلون في الشارع بعد أن توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة غزة في 13 مايو 2023.

وأجرى وزير الخارجية أنطوني بلينكين اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ناقش الوزير بلينكين ورئيس الوزراء آل ثاني إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة. وشكر الوزير رئيس الوزراء على شراكة قطر وجهودها المهمة لتهدئة العنف خلال الأعمال العدائية الأخيرة، وفق بيان الخارجية الأمريكية. كما جدد تقديره للمساعدة القطرية المستمرة في أفغانستان.

وأوردت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القتال أسفر عن مقتل 33 شخصا في غزة خلال العملية، من بينهم حوالي 10 غير مشاركين في القتال (معظمهم من أفراد عائلات القادة الكبار الثلاثة الذين قُتلوا في الضربة الافتتاحية).

كما أعلن رئيس وحدة تنسيق الأعمال الحكومية في المناطق اللواء غسان عليان، صباح اليوم (الأحد)، عن فتح معبر إيريز وكرم أبو سالم بصورة تدريجية، وكذلك فتح المجال البحرية، مع الإضارة إلى أن العمل بصورة كاملة في هذه المعابر سيكون ممكنا تبعا للتقييمات التالية للوضع في الميدان على أمل استمرار الهدوء.

وسيفتح معبر إيرز الساعة 8:00 صباحًا، فيما سيفتح معبر كرم أبو سالم الساعة 11:00 صباحًا.

BELAL AL SABBAGH / AFP صورة جوية تظهر فلسطينيين وأنصار حركة الجهاد الإسلامي وهم يحتفلون في الشارع بعد أن توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة غزة في 13 مايو 2023.

بعد ساعات قليلة من استبعاد إسرائيل لوقف إطلاق النار في المستقبل القريب، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) مساء السبت، بأن اتفاقا على وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء. كما ذكرت مصادر مصرية أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن وضع حد لاستهداف المدنيين وهدم المنازل.