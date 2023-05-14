الخارجية الإسرائيلية: شرعية إسرائيل دوليَا زادت تعزيزا بعد عملية "درع وسهم"

يظهر تحليل ردود الأفعال الدولية (العلنية والسرية) أن إسرائيل تلقت دعما واسعا لحقّها في الدفاع عن النفس وإدانات واسعة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، من قطاع غزة.

أعرب مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد عن ارتياحهم من النتائج التي ترتبت دوليا على العملية العسكرية "درع وسهم" الأخيرة التي حصرت عملياتها في الاغتيال الدقيق لقادات في الجهاد الإسلامي، في استهداف أوقع الذهول وسط الحركة لا سيما أنه عكس مدى نجاح المخابرات الإسرائيلية في تحقيق اختراق للطوق الأمني حول قيادات الحركة.

وأكدت الخارجية في بيانها أنه مع انتهاء عملية "درع وسهم" ثبت صمود حيّز الشرعية الدولية لدولة إسرائيل. ويظهر تحليل ردود الأفعال الدولية (العلنية والسرية) أن إسرائيل تلقت دعما واسعا لحقّها في الدفاع عن النفس وإدانات واسعة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، من قطاع غزة.

وزير الخارجية إيلي كوهين قال معقبا: "الدعم الواسع الذي تلقته إسرائيل من المجتمع الدولي، وكذلك وقف قرار إدانة العملية في الأمم المتحدة، هو نتيجة عمل دبلوماسي جاد ومهني من قبل موظفي وزارة الخارجية في إسرائيل وحول العالم".

وأضاف "يتفهم المجتمع الدولي ويدعم إسرائيل في أنشطتها ضد منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية، التابعة للنظام الإرهابي الإيراني. ظلت مساحة الشرعية لدولة إسرائيل للدفاع عن نفسها مستقرة طوال العملية بل وتعززت. في محادثاتي مع وزراء الخارجية حول العالم، ومع السفراء الأجانب العاملين في إسرائيل، سمعت أنهم يدعمون حق دولة إسرائيل في حماية مواطنيها."

كما هنأ كوهين الجيش الإسرائيلي والشاباك والجهاز الأمني على الإجراءات التي قاموا بها بمواجهة الجهاد الإسلامي وحماية سكان إسرائيل.

وتشير الوزارة إلى أن وزير الخارجية إيلي كوهين كان على اتصال مباشر بالعديد من زملائه وأبلغهم بالتطورات أولا بأول، الأمر الذي أثبت نفسه في مواقف العديد من الدول.