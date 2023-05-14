English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الضفة الغربية: اعتقال فلسطينيين في قصبة نابلس أطلقا النار على جنديين إسرائيليين

الضفة الغربية: اعتقال فلسطينيين في قصبة نابلس أطلقا النار على جنديين إسرائيليين

i24news

دقيقة 2
الجيش الإسرائيلي في قصبة نابلس لاعتقال فلسطينيين أطلقا النار على جنديين إسرائيليين في حوارة بآذار 2023، 14 أيار 2023.
IDF spokesperson Unitالجيش الإسرائيلي في قصبة نابلس لاعتقال فلسطينيين أطلقا النار على جنديين إسرائيليين في حوارة بآذار 2023، 14 أيار 2023.

أفاد بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين هما إياد التكروري، 24 عامًا، ومصعب مزهر، 21 عامًا، من سكان القصبة في نابلس

داهم جنود الجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة وحرس الحدود صباح اليوم الأحد، في عملية مشتركة، بتوجيه من المخابرات قصبة نابلس بالضفة الغربية، أفضت إلى اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في حوارة في 25 آذار من العام الجاري، ما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح.

Video poster

وأفاد بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين هما إياد التكروري، 24 عامًا، ومصعب مزهر، 21 عامًا، من سكان القصبة في نابلس.

تخلل العملية حصار للشقة التي اختبأ بداخلها المطلوبان وتمت مطالبتهما بمغادرة المكان، وفعلا خرج الاثنان دون مقاومة. وتم ضبط سلاح من نوع M16 وخراطيش وذخيرة كانت بحوزتهما.

IDF spokesperson Unit
IDF spokesperson Unitسلاح ام 16 تمت مصادرته عقب القبض على منفذي إطلاق النار على جنديين إسرائيليين في حوارة بالضفة الغربية.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق