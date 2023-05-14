الضفة الغربية: اعتقال فلسطينيين في قصبة نابلس أطلقا النار على جنديين إسرائيليين

أفاد بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين هما إياد التكروري، 24 عامًا، ومصعب مزهر، 21 عامًا، من سكان القصبة في نابلس

داهم جنود الجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة وحرس الحدود صباح اليوم الأحد، في عملية مشتركة، بتوجيه من المخابرات قصبة نابلس بالضفة الغربية، أفضت إلى اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في حوارة في 25 آذار من العام الجاري، ما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح.

وأفاد بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين هما إياد التكروري، 24 عامًا، ومصعب مزهر، 21 عامًا، من سكان القصبة في نابلس.

تخلل العملية حصار للشقة التي اختبأ بداخلها المطلوبان وتمت مطالبتهما بمغادرة المكان، وفعلا خرج الاثنان دون مقاومة. وتم ضبط سلاح من نوع M16 وخراطيش وذخيرة كانت بحوزتهما.