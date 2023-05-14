تحولت الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء على زعيم تركيا الأطول خدمة وحزبه ذي الجذور الإسلامية.

تصوت تركيا يوم الأحد في انتخابات محورية قد تمدد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة أو تضع الدولة ذات الأغلبية المسلمة في مسار أكثر علمانية.

تحولت الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء على زعيم تركيا الأطول خدمة وحزبه ذي الجذور الإسلامية. كما أنها الأصعب من بين الجولات العشر السابقة التي واجهها أردوغان إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا قد يكون على أبواب الخسارة.

يقترب زعيم المعارضة العلماني كمال كيليتشدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا من كسر عتبة الـ 50 بالمائة اللازمة للفوز في الجولة الأولى. إذا فشل أي من المرشحين في الحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، فستجرى انتخابات الإعادة في 28 ايار/مايو. ومن المقرر كذلك أن ينتخب الناخبون أيضًا برلمانًا جديدًا من 600 مقعد.