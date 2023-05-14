تغطية متواصلة: 64 مليون تركي يخرجون اليوم للتصويت - فهل يخسر أردوغان منصبه؟
تحولت الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء على زعيم تركيا الأطول خدمة وحزبه ذي الجذور الإسلامية.
تصوت تركيا يوم الأحد في انتخابات محورية قد تمدد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة أو تضع الدولة ذات الأغلبية المسلمة في مسار أكثر علمانية.
تحولت الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء على زعيم تركيا الأطول خدمة وحزبه ذي الجذور الإسلامية. كما أنها الأصعب من بين الجولات العشر السابقة التي واجهها أردوغان إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا قد يكون على أبواب الخسارة.
يقترب زعيم المعارضة العلماني كمال كيليتشدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا من كسر عتبة الـ 50 بالمائة اللازمة للفوز في الجولة الأولى. إذا فشل أي من المرشحين في الحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، فستجرى انتخابات الإعادة في 28 ايار/مايو. ومن المقرر كذلك أن ينتخب الناخبون أيضًا برلمانًا جديدًا من 600 مقعد.
أردوغان يأمل أن تكون نتائج الانتخابات "جيدة لمستقبل" تركيا
أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تكون نتيجة أكبر انتخابات تركية منذ أجيال "جيدة لمستقبل البلاد".
ويقول: "أتمنى من الله أنه بعد انتهاء العد هذا المساء، ستكون النتيجة جيدة لمستقبل بلدنا، للديمقراطية التركية".
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تويتر يتخذ إجراءات "لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا اليوم"
وسط الانتخابات المهمة، أعلن موقع تويتر أن ذلك جاء ردًا على "إجراء قانوني ولضمان بقاء تويتر متاحًا لشعب تركيا".
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وقالت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة إنها أبلغت أصحاب الحسابات، وأن "المحتوى سيبقى متاحًا في بقية العالم". لكنهم لم يحددوا الجهة التي فُرضت القيود عليها. كما نُشر الإعلان باللغة التركية. ومع ذلك، فقد أثار انتقادات من الهيئات الدولية ، مما أدى إلى استجابة سريعة من إيلون ماسك.
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من المقرر أن يشارك أكثر من 5 ملايين ناخب تركي لأول مرة في الانتخابات
أكثر من 64 مليون من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة مؤهلون للإدلاء بأصواتهم. وشهدت الانتخابات الوطنية الأخيرة فوز أردوغان بنسبة 52.5 في المائة بمشاركة أكثر من 86 في المائة.
تركيا ليس لديها استطلاعات رأي. تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 5:00 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) وترفع جميع القيود عن التقارير بعد أربع ساعات. يتم نشر النتائج الأولى في بعض الأحيان حتى قبل هذا الوقت.
فتح باب الاقتراع في الانتخابات التركية التي قد تنهي حكما دام 20 عامًا برئاسة أردوغان
تجرى الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من وقوع زلزال مدمر جنوب شرق تركيا أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. أعرب العديد من سكان المناطق المتضررة عن غضبهم إزاء الاستجابة الحكومية الأولية البطيئة، والتي يشير الخبراء إلى أنها قد تؤثر على نتيجة التصويت.
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