أردوغان يأمل أن تكون نتائج الانتخابات "جيدة لمستقبل" تركيا

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تكون نتيجة أكبر انتخابات تركية منذ أجيال "جيدة لمستقبل البلاد".

ويقول: "أتمنى من الله أنه بعد انتهاء العد هذا المساء، ستكون النتيجة جيدة لمستقبل بلدنا، للديمقراطية التركية".