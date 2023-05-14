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إسرائيل تعلن عن فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة غداة التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار

i24news

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مئات العمال الغزيين في طابور طويل للخروج من القطاع الى أماكن عملهم داخل إسرائيل غداة التوصل الى اتفاق بوقف إطلاق النار بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل في 14 أيار 2023.
IDF spokesperson Unitمئات العمال الغزيين في طابور طويل للخروج من القطاع الى أماكن عملهم داخل إسرائيل غداة التوصل الى اتفاق بوقف إطلاق النار بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل في 14 أيار 2023.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية الأحد عن إعادة العمل في معبري كرم أبو سالم ومعبر إيريز ابتداء من ساعات الصباح وذلك غداة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية الأحد عن إعادة العمل في معبري كرم أبو سالم ومعبر إيريز ابتداء من ساعات الصباح وذلك غداة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية، بين الجهاد الإسلامي الذي امتص ضربة موجعة تمثلت باغتيال ستة من قادته في خمسة أيام من القتال وبين إسرائيل.

Video poster

يُذكر أن المسؤول عن تنسيق الأعمال الحكومية في المناطق اللواء غسان عليان، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن فتح معبر إيريز وكرم أبو سالم بصورة تدريجية، وكذلك فتح المجال البحري، مع الإشارة إلى أن العمل بصورة كاملة في هذه المعابر سيكون ممكنا تبعا للتقييمات التالية للوضع في الميدان على أمل استمرار الهدوء.

IDF spokesperson Unit
IDF spokesperson Unitشاحنات تنتظر للدخول عبر معبر كرم أبو سالم غداة هدنة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل في 14 مايو أيار 2023.

وتمت الإشارة كذلك إلى أن معبر إيرز سيفتح بتمام الساعة 8:00 صباحًا، فيما سيفتح معبر كرم أبو سالم الساعة 11:00 صباحًا.

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