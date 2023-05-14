إسرائيل تعلن عن فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة غداة التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية الأحد عن إعادة العمل في معبري كرم أبو سالم ومعبر إيريز ابتداء من ساعات الصباح وذلك غداة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية الأحد عن إعادة العمل في معبري كرم أبو سالم ومعبر إيريز ابتداء من ساعات الصباح وذلك غداة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية، بين الجهاد الإسلامي الذي امتص ضربة موجعة تمثلت باغتيال ستة من قادته في خمسة أيام من القتال وبين إسرائيل.

يُذكر أن المسؤول عن تنسيق الأعمال الحكومية في المناطق اللواء غسان عليان، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن فتح معبر إيريز وكرم أبو سالم بصورة تدريجية، وكذلك فتح المجال البحري، مع الإشارة إلى أن العمل بصورة كاملة في هذه المعابر سيكون ممكنا تبعا للتقييمات التالية للوضع في الميدان على أمل استمرار الهدوء.

IDF spokesperson Unit شاحنات تنتظر للدخول عبر معبر كرم أبو سالم غداة هدنة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل في 14 مايو أيار 2023.

وتمت الإشارة كذلك إلى أن معبر إيرز سيفتح بتمام الساعة 8:00 صباحًا، فيما سيفتح معبر كرم أبو سالم الساعة 11:00 صباحًا.