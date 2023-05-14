نتنياهو: "نسفنا القيادة العليا بأكملها في حركة الجهاد الإسلامي"

حركة الجهاد من جانبها خاضت حرب استنزاف وفق تعبيرها إزاء عمليات الاغتيال المستهدفة وأطلقت ما يقرب من 1300 صاروخ، سقط منها حوالي 1000 صاروخ فوق إسرائيل

أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الوزراء صباح الأحد، على نجاح عملية "درع وسهم" (أو "الدرع الواقي")، وقال إنها أحدثت تغييرا كبيرا في قطاع غزة إلى جانب إضعاف قيادة الجهاد الإسلامي.

وتابع "لقد غيرنا المعادلة على الأرض بنسف القيادة العليا للجهاد الإسلامي برمتها. عمل جيد!".

السبت مساء، اتفقت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي على وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة 11 مساء، وتم احترامه حتى الآن. تمت الهدنة بوساطة مصرية مع مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي أعرب عن عن امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهوده.

وخلال العملية التي استمرت قرابة خمسة أيام، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات تصفية مستهدفة في صفوف قيادة الجهاد الإسلامي، مما أسفر عن مقتل عدد من قادته واستهداف مواقع استراتيهدنةهجية ومخزونات أسلحة.

حركة الجهاد من جانبها خاضت حرب استنزاف وفق تعبيرها إزاء عمليات الاغتيال المستهدفة وأطلقت ما يقرب من 1300 صاروخ، سقط منها حوالي 1000 صاروخ فوق الأراضي الإسرائيلية. وإجمالاً، خلف الصراع قتيلين في الأراضي الإسرائيلي، سيدة مسنة فجر الصاروخ منزلها في رحوفوت، وعامل فلسطيني، في مقابل 33 قتيلاً في قطاع غزة.