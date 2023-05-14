جلعاد اردان: إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة "يدمر أي فرصة للسلام"

"بعد 75 عامًا، ستحتفل الأمم المتحدة بذكرى الحدث الهام لاستقلال إسرائيل، ليس من خلال الاحتفال بإسرائيل وإنجازاتها، ولكن من خلال تنظيم حدث خاص باعتباره "النكبة"

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة حدثًا يوم الاثنين بمناسبة "النكبة"، الكلمة الموازية لقيام دولة إسرائيل وفق الرواية الفلسطينية. وسارع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، استباقا لهذا الموعد بإرسال رسالة إلى جميع سفراء الأمم المتحدة، دعاهم فيها إلى مقاطعة هذا الحدث المناهض لإسرائيل، وفق تصوره.

وقال أردان مستنكرا: "في 14 أيار (مايو) 1948، أعلنت دولة إسرائيل قيامها وفقًا لخطة الأمم المتحدة للتقسيم لعام 1947. وقد رفضت الدول العربية، بما في ذلك الفلسطينيون الذين عاشوا في إسرائيل، خطة التقسيم، وبعد إعلان استقلال إسرائيل مباشرة، أعلنت خمس دول عربية الحرب على إسرائيل.

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"بعد 75 عامًا، يوم الاثنين 15 أيار/مايو، ستحتفل الأمم المتحدة بذكرى الحدث الهام لاستقلال إسرائيل، ليس من خلال الاحتفال بإسرائيل وإنجازاتها، ولكن من خلال تنظيم حدث خاص في الجمعية العامة بمناسبة إنشاء إسرائيل باعتباره "النكبة"، استنكر جلعاد اردان.

"إن الفكرة القائلة بأن منظمة دولية يمكن أن تعتبر إنشاء إحدى الدول الأعضاء فيها على أنها نكبة، هي فكرة مروعة ومثيرة للاشمئزاز. هذا الحدث هو محاولة فاضحة لتشويه التاريخ، متجاهلة حقيقة أن أولئك الذين يقدمون أنفسهم على أنهم ضحايا هم في الواقع المعتدون، الذين شنوا حربا من خمسة محاور ضد دولة اسرائيل حديثة النشأة. يجب عدم التسامح مع هذا التزوير المروع تحت أي ظرف من الظروف".

وأخيراً دعا جلعاد إردان أعضاء الأمم المتحدة إلى عدم حضور الحدث، قائلاً إن هذا الاحتفال "يروج فقط للممارسة المعادية للسامية المتمثلة في وضع الدولة اليهودية في مستوى مختلف عن مستوى أي دولة عضو أخرى". وخلص السفير إلى أن "هذه الممارسة لا تتغاضى عن كراهية اليهود فحسب، بل إنها تمنح الفلسطينيين الضوء الأخضر أيضًا لمواصلة استغلال الهيئات الدولية للترويج لخطابهم المشين"، مشيرًا إلى أن عدة دول قد أكدت بالفعل أنها لن تشارك في الحدث .