جلعاد اردان: إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة "يدمر أي فرصة للسلام"

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة حدثًا يوم الاثنين بمناسبة "النكبة"، الكلمة الموازية لقيام دولة إسرائيل وفق الرواية الفلسطينية. وسارع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، استباقا لهذا الموعد بإرسال رسالة إلى جميع سفراء الأمم المتحدة، دعاهم فيها إلى مقاطعة هذا الحدث المناهض لإسرائيل، وفق تصوره.

وقال أردان مستنكرا: "في 14 أيار (مايو) 1948، أعلنت دولة إسرائيل قيامها وفقًا لخطة الأمم المتحدة للتقسيم لعام 1947. وقد رفضت الدول العربية، بما في ذلك الفلسطينيون الذين عاشوا في إسرائيل، خطة التقسيم، وبعد إعلان استقلال إسرائيل مباشرة، أعلنت خمس دول عربية الحرب على إسرائيل.