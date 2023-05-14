نائب إيراني يكشف عن خطط طهران لإعادة العلاقات مع مصر

كشف عضو برلمان إيراني، الأحد، عن خطط لإعادة العلاقات بين إيران ومصر، على خلفية تكثيف البلدين مباحثاتهما بشأن الوضع في العراق ما سيؤول إلى تبادل فتح السفارات

كشف عضو برلمان إيراني، الأحد، عن خطط لإعادة العلاقات بين إيران ومصر، على خلفية تكثيف البلدين مباحثاتهما بشأن الوضع في العراق، وقال إن السفارتين في طهران والقاهرة سيعاد فتحهما في المستقبل القريب.

وشدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، فاضحسين مالكي، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، على أهمية إحياء العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر.

وقال إن مصر لها دور مهم، وأشار إلى مكانتها التاريخية والثقافية في المنطقة والعالم، وأكد أن المفاوضات بين إيران ومصر جارية في العراق. وبحسب مالكي، ستتم استعادة العلاقات بين طهران والقاهرة في المستقبل القريب، وسيتم فتح سفارتي البلدين.

وأشار النائب إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي سيعقدان اجتماعا بعد إعادة فتح السفارتين.

أجرى وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري محادثات إيجابية في قمة حول العراق في الأردن في ديسمبر 2022. وأوضح متحدث إيراني أن روح المحادثات كانت إيجابية، حيث أظهر الجانبان استعدادهما للتفاوض. وأكد أن "البلدين ليس لديهما مشكلة في إجراء الحوار واللقاءات وتبادل الآراء".

يأتي الكشف عقب الإعلان في مارس / آذار عن اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، والتي قطعت في عام 2016 وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في أوائل أيار/ مايو.