وزير المالية الإسرائيلي: "لا مفر من شن عملية برية كبيرة في غزة"

تابع بتسلئيل سموتريتش، أن "الجيش الاسرائيلي تمكن من ضرب حركة الجهاد الاسلامي بشدة خلال الايام الخمسة الماضية مما اوقعها ضررا اكبر مما حدث في العملية السابقة"

أشاد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالقوات الإسرائيلية التي شاركت في عملية "الدرع والسهم" التي اختتمت لتوها في غزة، لكنه قال إن "الحل الحقيقي لتحقيق الهدوء في جنوب البلاد لن يمر إلا بتفكيك البنية التحتية بأكملها لحركة حماس، وشن عملية برية كبيرة في غزة"

وقال بتسلئيل سموتريتش، في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان"، "لقد كانت عملية جيدة للغاية، لقد بعثت برسالة واضحة إلى حماس والإيرانيين حول قدراتنا وردعنا ضد محاولات رفع رؤوسهم"، وأضاف "أعتقد أن هناك نقلة نوعية".

وتابع بتسلئيل سموتريتش، أن "الجيش الاسرائيلي تمكن من ضرب حركة الجهاد الاسلامي بشدة خلال الايام الخمسة الماضية مما اوقعها ضررا اكبر مما حدث في العملية السابقة"، موضحا أنه مع ذلك ، "لم نحل جميع المشاكل".

Abed Rahim Khatib/Flash90

وأضاف أن حماس "تعرضت لأضرار جسيمة في الأسابيع الأخيرة لبنيتها التحتية" ، مردفا أن "التحدي الأكبر سيكون ضمان عدم استخدام السلام لتقوية الجانب الآخر. لقد رأينا ذلك مع حزب الله في الشمال ونأمل أن لن نراه مع حماس والجهاد في الجنوب ".

Attia Muhammed/Flash90

وأضاف "سوف يتطلب الأمر الوصول إلى جذور المشكلة". في رأيي ، سيتعين علينا في نهاية المطاف تفكيك الفصائل في غزة ونزع سلاحهم.