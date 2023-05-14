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إطلاق صاروخ على إسرائيل من غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

i24NEWS

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Rockets are fired from Gaza towards Israel, in Gaza City.
Atia Mohammed/Flash90Rockets are fired from Gaza towards Israel, in Gaza City.

الجيش الإسرائيلي: سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة

أطلقت صفارات الإنذار في عسقلان وفي المجتمعات الإسرائيلية بالقرب من حدود غزة اليوم الأحد، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في اليوم السابق مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

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وقال ناطق بإسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم الكشف عن عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، لكنها سقطت في منطقة مفتوحة. ولم يتم اعتراض القبة الحديدية"، ووفقًا لمصادر أمنية، فإن "الصاروخ انفجر قبل أن يلامس الأرض".

ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر في غزة قوله إن "إطلاق الصاروخ جاء نتيجة عجز فني" مؤكدا أن "الفصائل الفلسطينية تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار".

لكن مصدرا أمنيا إسرائيليا قال إن "إسرائيل بدأت بالفعل في استهداف مواقع حماس في ضربات انتقامية على غزة".

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