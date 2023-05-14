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مصادر بالجهاد الإسلامي لقناة i24news: مصر ودول عربية مارسوا علينا ضغوطا لوقف إطلاق النار والاتصالات مع القاهرة انخفضت

i24NEWS

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نظام القبة الحديدية يعترض صواريخ تم إطلاقها من مدينة غزة في 13 مايو 2023
MOHAMMED ABED / AFPنظام القبة الحديدية يعترض صواريخ تم إطلاقها من مدينة غزة في 13 مايو 2023

في حين قال مسؤول أمني اسرائيلي رفيع أن اسرائيل سترد على اي إطلاق لقذائف من قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة لقناة i24news إن القذيفة التي أطلقت تجاه البلدات الإسرائيلية لم تكن نتيجة خلل تقني بل كانت رسالة أخرى لإسرائيل أنها لم تقبل باتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ ليلة أمس بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية . 

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وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد قذيفة صاروخية بعد إطلاقها من قطاع غزة تجاه إسرائيل سقطت بمنطقة مفتوحة دون اعتراضها من قبل القبة الحديدية. 

وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى لقناة i24NEWS إن إسرائيل سترد على أي إطلاق لقذائف ولن تقبل ادعاء الجانب الفلسطيني أن القذيفة أطلقت نتيجة خلل تقني، وأن المعادلة هي الهدوء مقابل الهدوء ، وأضافت أنها تحمل حركة حماس أي إطلاق للصواريخ . 

في سياق متصل قال مصدر أمني رفيع المستوى تابع لحركة حماس لمراسلنا: إن سرايا القدس هي من قامت بإطلاق القذيفة تجاه إسرائيل. 

وقال مسؤول في الجهاد الإسلامي لمراسلنا أدهم حبيب الله إن ضغوطا مصرية وعربية مورست على الجهاد الإسلامي من أجل وقف إطلاق النار ، كما ذكر المسؤول الجهادي أن الحركة لم تعد تثق بجهود الوساطة المصرية وذلك بعد تثبيت وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي .  

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