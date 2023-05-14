الجيش الاسرائيلي يلخص عمليته العسكرية الاخيرة في قطاع غزة

وذكر الجيش انه تم خلال العملية اطلاق 1469 قذيفة من قطاع غزة

لخص الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عملية "السهم والدرع" مقدرا أن يوم القدس الخميس القادم سيمر بهدوء بدون إطلاق قذائف من قطاع غزة خلال مسيرة الأعلام، وذلك على خلفية عدم رغبة حماس المشاركة في المعركة. ويحقق الجيش الاسرائيلي بمقتل تسعة مدنيين خلال تنفيذ عمليات الاغتيال لقيادات الجهاد عند انطلاق العملية.

وقال الجيش الاسرائيلي انه بعد عملية حارس الأسوار عام 2021 تم تحقيق نظام أمني محسن في غزة، بعد ’حارس الأسوار’ كرأ تغيير في شكل الرد على الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة- على كل ممارسة أي نوع من أنواع القوة في عزة، حتى لو كان قذيفة في منطقة مفتوحة، كان الرد أمام حمسا. وبحسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، منذ حارس الأسوار تسبب ضرر حقيقي على قدرات حماس انتاج حماس بعد الضربات الليلية ردا على القذائف، وشدد الجيش الاسرائيلي على أن إسرائيل لا "تهاجم الكثبان الرملية" وانما اصول حماس المهمة.

أيضا الواقع المدني في غزة تغير، قبل كل شيء بقضية العمال، حيث يدخل 17500 عامل من غزة يوميا للعمل في إسرائيل. اسرائيل تريد خلق رفاهية في قطاع غزة.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي ، تم خلال العملية إطلاق 1469 قذيفة باتجاه إسرائيل ، وتم تنفيذ 473 عملية اعتراض مقابل 23 خطأ من قبل منظومة الدفاع الجوي (95.6 نسبة الاعتراض). أطلقت خلال العملية 389 قنبلة ، وسلاح الجو الاسرائيلي قام بتجنيد الف جندي احتياط للعملية.