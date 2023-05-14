ايران تكشف عن سفينة حربية تحمل صواريخ مداها 2000 كيلومترا

هذه الصواريخ ذكية والسفن الحربية تشمل تقنيات متطورة مناسبة للحرب الألكترونية

كشف قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الايراني أن سفنه الحربية زودت بصواريخ كروز بحرية من انتاج ايراني يبلغ مداه 2000 كيلومترات. وصرح العميد علي رضا تنكسيري لوكالة "تسنيم" السبت أن الصاروخ المعروف باسم قادر 474 تم تركيبه على السفينة الحربية "شهيد مهداوي".

السفينة الحربية شهيد مهداوي من السفن الحربية الثقيلة متعددة الأغراض لعمليات بعيدة المدى. وتزن أكثر من 2,100 طن، طولها 240 متر وعرضها 27 متر.

السفينة الحربية مسلحة بالفعل بصواريخ كروز أبو مهدي ، والتي تشمل تقنيات متطورة مناسبة للحرب الإلكترونية ومدى يزيد عن ألف كيلومتر ، بالإضافة إلى صاروخ آخر مطور محليًا بمدى 750 كيلومترًا.

الصاروخ أبو مهدي والصاروخين الأخرين جميعها صواريخ ذكية، يمكن توجيهها وملاحقتها هدف جديد قبل الانفجار. ويمكن إطلاقها من البر لضرب أهداف بحرية.

وقال قائد بحرية الحرس الثوري إن سفينة حربية أخرى ، الشهيد سليماني ،والتي تحمل اسم قاسم سليماني ، كانت مجهزة أيضًا بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز قادر 474. وقال تنكسيري إن السفينة الحربية سليماني كانت مزودة بأنواع مختلفة من الصواريخ بمدى 200 و 300 و 750 كيلومترا.

من المتوقع أن تستلم بحرية الحرس الثوري الإيراني أربع سفن من طراز الشهيد سليماني في السنة التقويمية الإيرانية الحالية ، والتي تنتهي في 20 آذار/مارس 2024.

السفن التي ستنضم إلى الأسطول البحري للحرس الثوري الإيراني هي الشهيد سيد شيرازي ، الذي سمي على اسم نائب رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة الإيرانية ، وحاملة الطائرات الشهيد بكري ، والسفينة الحربية أبو مهدي المهندس.

وسُميت السفينة الحربية الأخيرة على اسم النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي الذي قُتل مع سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد في كانون الثاني / يناير 2020.