مقتل فلسطيني في مخيم عسكر بنابلس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

تم تبادل إطلاق النار خلال العملية بين الجيش الإسرائيلي وبعض الفلسطينيين، بحسب تقرير فلسطيني، ما أسفر عن مقتل شاب جراء إصابة حرجة في الصدر

داهمت قوات في الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مخيم عسكر بنابلس لتنفيذ مسح لمنزل أحد الضالعين بتنفيذ هجوم في حوارة.

تم خلال العملية إطلاق النار باتجاه القوات فوقع تبادل لإطلاق النار، بحسب تقرير فلسطيني، الذي أفاد بمقتل أحد الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي جراء إصابة حرجة في الصدر وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت وزارة الصحة في بيان باستشهاد الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عاما) بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية.

وأضافت تلك المصادر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة. بينما سعت القوات الإسرائيلية إلى الوصول تحديدا إلى منزل عائلة عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة لعملية مسح لمنزله تمهيدا لهدمه، وفق التقرير في موقع معا.

من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التقرير قيد التحقيق.