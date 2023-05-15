تركيا إلى جولة انتخابات رئاسية ثانية للمرة الأولى في تاريخها على ضوء تعثر التصويت في حسم المعركة
أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا أن أردوغان أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة ال50% المطلوبة زائد صوت واحد
بدأت تركيا الاثنين تستعد لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب اردوغان على منافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو دون أن ينجح بتأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى.
أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة ال50% المطلوبة زائد صوت واحد.
وقال وسط هتافات صاخبة "أنا أؤمن من أعماق قلبي بأننا سنواصل خدمة شعبنا في السنوات الخمس المقبلة".
كما أعلن أن حزبه الإسلامي الحاكم فاز بغالبية واضحة في البرلمان.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن الرئيس البالغ 69 عاما حصل على 49,4% من الأصوات، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على 45,0%.
ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الرئاسية الثانية للمرة الأولى في تاريخ الدولة ذات الغالبية المسلمة والعلمانية رسميا، في 28 أيار/مايو.
وكان معسكر كيليتشدار أوغلو قد اعترض في البداية على نتائج فرز الأصوات وادعى أنه في الصدارة. وتعهد كيليتشدار أوغلو رغم خيبة الأمل من النتائج، بالفوز على اردوغان في الجولة الثانية.
رئيس حزب الشعب الجمهوري قال للصحافيين إن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".
بايدن يعلق على انتخابات رئاسة تركيا
علق الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
وقال بايدن: "ليفز من يفوز"، مشددا على أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة.
رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا:
إردوغان حصل على 49.42% من مجمل الأصوات وكليتشدار أوغلو على 44.95%. تم الانتهاء من فرز 99% من صناديق الاقتراع في الداخل وتبقى 27 صندوقاً لم تفرز بعد.
تم فرز 84.06% من صناديق الاقتراع في الخارج وتبقى منها 1529 صندوقاً لم تفرز بعد.
مرشح المعارضة يتعهد بالفوز في جولة الإعادة
تعهد كمال كيليجدار أوغلو ، منافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، يوم الاثنين بالفوز في انتخابات الإعادة بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أيا من المرشحين لم يؤمن نسبة 50 في المائة المطلوبة من الأصوات.
وقال كيليتشدار أوغلو للصحفيين "إذا قال أمتنا الدور الثاني فسننتصر بالتأكيد في الجولة الثانية." "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50 بالمائة".
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تم فرز ما يقرب من 100٪ من الأصوات في تركيا
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أردوغان يتحدث عن "تقدم واضح" على منافسه الرئيسي
يزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تقدمًا واضحًا" على منافسه العلماني حيث لا تزال الأصوات قيد الفرز يوم الاثنين، لكنه قال إنه مستعد لإجراء انتخابات الإعادة إذا لزم الأمر.
وقال أردوغان لمؤيديه "لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الانتخابات ستنتهي في الجولة الأولى، لكن إذا أخذنا الناس إلى جولة ثانية، فسنحترم ذلك أيضًا" ، مضيفًا أن تحالفه المحافظ الحاكم قد فاز " الأغلبية "في البرلمان.
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استطاعت ملكة الجمال التركية السابقة سيدا ساريباش، من الفوز بمقعد نيابي خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا، الأحد، بعد فوز قائمة حزب العدالة والتنمية في ولاية إيدين بثلاثة مقاعد نيابية.