تركيا إلى جولة انتخابات رئاسية ثانية للمرة الأولى في تاريخها على ضوء تعثر التصويت في حسم المعركة

مرشح المعارضة يتعهد بالفوز في جولة الإعادة

تعهد كمال كيليجدار أوغلو ، منافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، يوم الاثنين بالفوز في انتخابات الإعادة بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أيا من المرشحين لم يؤمن نسبة 50 في المائة المطلوبة من الأصوات.

وقال كيليتشدار أوغلو للصحفيين "إذا قال أمتنا الدور الثاني فسننتصر بالتأكيد في الجولة الثانية." "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50 بالمائة".