المجالس المحلية العربية في إسرائيل تُضرب إلى جانب نظرائها اليهود احتجاجا على صندوق ضريبة الأملاك

قال رئيس لجنة السلطات العربية إن اشتراط تقديم المساعدة المالية بتصاريح البناء يجعل هذه الخطوة تمييزية وتلاعبية من شأنها الإضرار بالسلطات العربية.

انضم العديد من رؤساء المجالس العربية في إسرائيل إلى نظرائهم في العدد من المجالس والبلديات التي أعلنت رفضها لإنشاء صندوق يقتص من أموال المجالس التي تجبي ضريبة الأملاك، بغية توزيعها على المجالس الأفقر وفق زعم المبادر إلى تلك الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموترتش.

واعتبر رؤساء المجالس اليهودية أن ذلك سرقة في وضح النهارحيث ستمد الحكومة يدها إلى أموال المجالس دون سؤال وفقا للقانون الجديد الذي يجري العمل على إقراره في وزارة المالية.

رؤساء السلطات التي أعلنت الإضراب اليوم طالبوا بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية على موازنة الدولة. في الوقت نفسه، تجتمع اللجنة المالية للتصويت على إنشاء صندوق ضريبة الأملاك، بعد سلسلة من المناقشات التي استمرت حتى الساعة الثانية من صباح أمس بسبب مئات التحفظات التي قدمتها المعارضة. ووصل عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية الى الكنيست اليوم لمحاولة حمل الوزير على التراجع عن القرار.

ويفيد موقع واللا، أنه بموازاة ذلك، تنعقد جلسة بعد ظهر اليوم لرؤساء السلطات المحلية حول استمرار النضال ضد صندوق الأرنونا المزمع إنشاؤه. وينظر المجتمعون في إمكانية مواصلة الاحتجاجات مع التركيز على قسم الهندسة وبدء البناء مع الحفاظ على سير نظام التعليم كالمعتاد على أمل ألا يدخل نظام التعليم في هذه المعركة.

رؤساء السلطات التي أعلنت الإضراب اليوم طالبوا بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية على موازنة الدولة. في الوقت نفسه، تجتمع اللجنة المالية للتصويت على إنشاء صندوق ضريبة الأملاك، بعد سلسلة من المناقشات التي استمرت حتى الساعة الثانية من صباح أمس بسبب مئات التحفظات التي قدمتها المعارضة. ووصل عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية الى الكنيست اليوم لمحاولة حمل الزير على التراجع عن القرار.

جيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى، قال "لا بدّ من تخصيص الأموال في ضوء معايير واضحة وشفافة للتعليم والرفاهية والثقافة عوض التمسك بميزان الضواحي والمركز كحجة". ودعا إلى تقديم حوافز البناء من خلال خفض أسعار الأراضي"، لأنه في الوضع الحالي، ستذهب هذه الأموال إلى سلطة الأراضي الإسرائيلية دون أن يكون لدى أي شخص أي فكرة عن كيفية استخدامها ما سيعني أن " قانون ضريبة الأملاك بشكله الحالي هو تخفيض ميزانية المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بملايين الشواقل ونقلها للحكومة للمضي في التقسيم السياسي والقطاعي بشفافية جزئية ورقابة محدودة ".

وأوضح رئيس لجنة السلطات العربية ورئيس مجلس عرعرة، مضر يونس، أنه نظرا لغياب العدالة التوزيعية في صندوق ضريبة الأملاك فقد ارتأى وزملاؤه الخروج ضده. وأضاف أن اشتراط تقديم المساعدة المالية بتصاريح البناء يجعل هذه الخطوة تمييزية وقوية وتلاعبية من شأنها الإضرار بالسلطات العربية. بل إن ذلك سيجعل السلطات المحلية ضحايا رئيسيين لصندوق ضريبة الأملاك.

كما تمت الإشارة إلى أن التشريع الجديد يمكن أن "يصبح أداة في يد الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص، مما سيسمح لها بتحويل ميزانيات هذا الصندوق إلى المستوطنات على حساب السلطات المحلية، وخاصة العربية. ناهيك عن أنه يتعارض مع مطالبة الحكومة بتقليص الفوارق، سواء في الإسكان أو في مجالات أخرى".