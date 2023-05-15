سوريا تحضر أول اجتماع لها في جامعة الدول العربية منذ 12 عاما

هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤولون سوريون في اجتماع جامعة الدول العربية منذ تشرين الثاني 2011، عندما علقت المنظمة العربية عضوية سوريا

أنهت سوريا أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية بعيدا عن جامعة الدول العربية، حيث حضر المسؤولون جلسة تحضيرية يوم الاثنين قبل قمة الجمعة في المملكة العربية السعودية. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في الاجتماع الذي بثته قناة الإخبارية الحكومية في جدة "نرحب بعودة سوريا ألى الجامعة ونتطلع إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة شعوبنا".

وتم في بداية الاجتماع التحضيري تسليم رئاسة الاجتماع من الجانب الجزائري الذي كان يترأس اجتماعات القمة السابقة إلى الجانب السعودي، المسؤول عن ترؤس اجتماعات القمة الحالية.

من جهته قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة وبمشاركة وفدها في الاجتماع وستقوم الأمانة العامة بالتنسيق معه وإطلاعه على جميع مستجدات العمل العربي المشترك.

هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤولون سوريون في اجتماع جامعة الدول العربية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، عندما علقت المنظمة العربية نظام الرئيس بشار الأسد، بسبب القمع العنيف للمظاهرات التي تحولت إلى صراع خلف أكثر من 500000 قتيل وملايين النازحين.

في سياق إقليمي من التقارب الدبلوماسي، أعادت الجامعة دمج النظام السوري في 7 أيار / مايو ، وبذلك ضمنت عودة الأسد إلى الحضن العربي. وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد دعا الرئيس السوري في 10 مايو / أيار للمشاركة في القمة السنوية التي ستعقد يوم الجمعة في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر. وهذه أول مشاركة له منذ 2010 عندما انعقدت القمة في ليبيا.