الرئيس السوري يتسلم دعوة من الإمارات للحضور في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28"

تعد المرة الأولى لحضور مؤتمر دولي يشارك فيه قادة دول بينها من تفرض عقوبات على دمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الرئيس السوري بشار الأسد، تسلم، اليوم الإثنين، دعوة من دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28"الذي تنظمه الأمم المتحدة وسيعقد في دبي، وتعد المرة الأولى لحضور مؤتمر دولي يشارك فيه قادة دول بينها من تفرض عقوبات على دمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011.

وتأتي دعوة الإمارات للرئيس السوري بعد كسر استئناف دول عربية علاقتها مع دمشق واستعادتها مقعدها في جامعة الدول العربية، وأوردت سانا أن الأسد استقبل، أمس الأحد، القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق عبد الحكيم النعيمي والذي سلمه "دعوة رسمية موجهة من صاحب السمو الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ" الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

إثر اندلاع النزاع، قطعت دول عربية عدة، على رأسها دول خليجية، علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في 2011لكن الإمارات كانت أول دولة عربية تستأنف علاقتها مع دمشق بعد قطيعة وتعيد فتح سفارتها فيها في العام 2018. وقد زارها الرئيس السوري مرتين.

وقادت الإمارات أيضاً جهود الإغاثة الإقليمية في سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا المجاورة في شباط/فبراير الماضي، وسرّع الزلزال عملية استئناف العلاقات بين دمشق ومحيطها العربي، مع تلقي الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة.

وفي السياق استأنفت السعودية الشهر المنصرم علاقتها مع دمشق، وقررت جامعة الدول العربية بعدها بأسابيع استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها.وتلقى الأسد أيضاً دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع الحالي، في أول دعوة يتلقاها لحضور قمة عربية منذ اندلاع النزاع.