هل صوت الأتراك الذين يعيشون في إسرائيل لصالح أردوغان؟

نحو 3.4 مليون تركي يعيشون في الخارج هم أصحاب حق الاقتراع، وصلت نسبة التصويت لديهم 52.3%

ذكرت وكالة الأناضول التركية أن 1,009 تركي من أصحاب حق الاقتراع يعيشون في إسرائيل، صوتوا ايضا في صناديق الاقتراع التي وضعت في إسرائيل، وبحسب المعطيات فإن 60.14% منهم صوتوا لحزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه مرشح المعارضة كمال كليشندار اوغلو، كما صوت صوت 18.58% الى حزب "العدالة والتنمية" برئاسة الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب اردوغان، بينما صوت 5.32% لـ"تحالف العمل والحرية"، كتلة يقودها حزب الشعوب الديموقراطية.

ويشار الى أن 3.4 مليون تركي يعيشون خارج البلاد هم أصحاب حق التصويت، ويعيش نصفهم في ألمانيا، كما أن 397 الف تركي أصحاب حق الاقتراع يعيشون في فرنسا، ويعيش 287 ألف في هولندا، 153 الف يعيشون في بلجيكا و134 الف يعيشون في الولايات المتحدة، و127 الف في بريطانيا.

هذا العام وصل 52.3% من اصحاب حق الاقتراع الى الصناديق المؤقتة في 73 دولة، خلال التواريخ 27 نيسان/ابريل حتى 9 ايار/مايو. في الانتخابات السابقة في حزيران مايو/يونيو 2018 التي نجج فيها اردوغان من الجولة االاولى وحصل على 52.6% من الأصوات بلغت نسبة التصويت 59.4%، وفي المانيا حصل على 64.9% من الأصوات.

ومن المعطيات الأخرى من حول العالم: في الولايات المتحدة صوت نحو 44.739 شخصا، من بينهم 59.80% صوتوا لحزب كيلشندار اوغلو، مقابل 13,53ط5 فقط صوتوا لأردوغان، أما في بريطانيا صوت 45.72% لحزب الشعب الجمهوري مقابل 14.51% صوتوا لحزب العدالة والتنمية، في ايران صوت 35.14% للرئيس اردوغان، مقابل 30.42% صوتوا لمرشح المعارضة، وفي روسيا -صوت 36.66% لمرشح المعارضة مقابل 28.29% قرروا التصويت لأردوغان وحزبه.