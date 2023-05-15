أردوغان"سنضاعف الأصوات التي حصلنا عليها في الانتخابات وسنشهد فوز تاريخي بعون الله وسنخرج منتصرين في جولة الإعادة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عقب اجتماعه في مقر حزب العدالة والتنمية، وأضاف:"بدأ اعتبارا من اليوم العمل من أجل جولة الإعادة" وتابع"سنضاعف الأصوات التي حصلنا عليها في الانتخابات وسنشهد فوز تاريخي بعون الله وسنخرج منتصرين في جولة الإعادة، وأطلب صوت جميع مواطنينا أيا كان توجههم السياسي"

وأشار أردوغان" نذهب لجولة إعادة على الرغم من أن الفرق بيننا وبين منافسنا 2 مليون ونصف صوت، وبفرق نصف درجة مئوية فقط"وتابع :" بعتباري سياسي لم يعرف طوال حياته قوة أكبر من الإرادة الوطنية ولم يحد قط عن الطريق الذي اختاره الشعب، اليوم نقف ونحترم هذه الإرادة التي تجلت في الصناديق.

وأكد أردوغان على أنه" سنوفي بمسؤلياتنا تجاه شعبنا العزيز ونركض بلا توقف ونحن يملأنا العشق حتى جولة الإعادة"وتابع:" لقد أنجز شعبنا انتخابات، التي تعد واحدة من الانتخابات الأكثر مشاركة في تاريخنا، في أجواء تليق بديمقراطيتنا".

وأكد على أن "الشعب التركي حافظ على حريته على الرغم من تأثير سياسات التضليل وأغلفة المجلات والأوامر التي تأتي من الإراهبيين"وأضاف:" لقد أثبتت تركيا بأنها واحدة من الدول ذات الثقافة الديمقراطية العالية عالميا".

وكانت هيئة الانتخابات التركية، قد أعلنت رسمياً، اليوم الاثنين، أنه "لا فائز في انتخابات، الأحد، وقررنا الذهاب لجولة إعادة يوم 28 مايو"مشيرة إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 49.51 في المئة وكليتشدار أوغلو على 44.88 في المئة".

وأظهرت النتائج الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية، أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ50 في المئة المطلوبة زائد صوت واحد.

وكانت نسبة التصويت لصالح أردوغان تراجعت إلى أقل من 50 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 98 في المئةمن الأصوات، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.