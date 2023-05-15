هل تدخل سياسيون لبنانيون بمفاوضات وقف اطلاق النار بين إسرائيل وغزة؟

وبحسب التقرير اسرائيل مندهشة من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع

أثار دهشة إسرائيل ذكر أن لبنان عملت على وقف إطلاق النار في غزة في البيان الذي نشره أمس الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أنه "كجزء من جهاد المفاوضات، كان سياسيون لبنانيون على تواصل مع زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت "كان" ايضا أن التدخل القطري في مفاوضات وقف إطلاق النار كان أقل نسبيا من المصري. ومارست الولايات المتحدة ضغوطات بشكل أساسي على إسرائيل- وقطر، حتى تحاول فرض ثقلها على عناصر في غزة.

واعلن مساء السبت عن وقف اطلاق نار بين إسرائيل وغزة بعد جولة تصعيد استمرت خمسة أيام ، أسفرت عن قتلى وأضرار مادية في كلا الجانبين شمل مقتل ستة من قادة حركة الجهاد الإسلامي في غزة في عمليات اغتيال نفذها الجيش الاسرائيلي.