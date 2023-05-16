رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو :" من يحاول أن يجربنا في يوم القدس دمه مهدور"

جاءت هذه التصريحات في مقابة نع قناة اسرائيلية تحدث خلالها عن العملية العسكرية الاخيرة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه على ثقة بأن "الردع عاد والرسالة وصلت" ويتعهد بأن "من يحاول أن يجربنا في يوم القدس-دمه مهدور".

وذكر نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة 14 :"لقد قمنا بتغيير معادلة الردع، لا يوجد لدي أدنى شك حيال ذلك" وأضاف :"على سبيل المثال ما قمنا به لحماس خلال عملية حارس الأسوار-وجهنا لهم ضربة لم يتلقوها تاريخهم ومنذ ذلك الوقت لم يوجهوا قذيفة واحدة الى أراضينا. قد يطلقون صواريخ مضادة للطائرات فوق غزة لكنهم لا يطلقون النار تجاه مناطقنا ولا لأي سبب، لذلك لم يشاركوا في العملية السابقة والحالية".

وأضاف نتنياهو :"الآن وجهنا الضربة الأقوى الى الجهاد الاسلامي وانا أقدر أن هذا الأمر مسجل لديهم بشكل جيد. وهذا لم يسجل فقط لديهم وإنما سجل لدى ملآخرين- بأن إسرائيل تأتي وتنشط خارج التهدئة، تصفي نصف قيادة الجهاد الإسرائيلى بضربة واحدة والنصف الآخر في الضربة الثانية".

وفي جواب رئيس الحكومة إن كانت ايران تعلمت أمرا من العملية الأخيرة وقال :"الرسالة وصلت بشكل360 درجة، كل من عينيه في برأسه فهم أن إسرائيل غير مستعدة بأن تعاني الهجمات ضد مواطنيها، جنودها ومدنها، وعندما نستخدم وسائل مباشرة ومؤلمة جدا تجاه هؤلاء الذين يصوبون النار نحونا واولئك الذين يرسلون الارهاب. نحن نذهب مباشرة تجاه رؤساء المنظمات".

.