السفارة الإسرائيلية لدى أوكرانيا تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى 75 لإستقلال إسرائيل في كييف

مايكل برودتسكي: "كان من المهم بالنسبة لنا الاحتفال بعيد استقلال دولة إسرائيل الليلة في كييف، على الرغم من الإنذارات وربما حتى على الرغم منها"

أقامت السفارة الإسرائيلية لدى أوكرانيا، أمس الإثنين، حفل استقبال بمناسبة الذكرى 75 لإستقلال إسرائيل ، لأول مرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من عام 2022، بمشاركة أكثر من 600 ضيف في الحدث الخاص الذي أقيم في كييف، بمن فيهم نائب وزير الخارجية مكسيم صبح، ومستشار الرئيس ميخايلو بودولاك.

Israeli embassy in Ukraine الاحتفالات باستقلال دولة إسرائيل في أوكرانيا ، 15 مايو 2023

كما حضر رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية ورئيس بلديتي كييف وأوديسا وسفراء أجانب وممثلون عن الجالية اليهودية وغيرهم.وسمعت عدة إنذارات خلال حفل الاستقبال، ليتبين في ما بعد أن الحدث وقع في مجمع محمي.

وفي السياق هنأ نائب وزير الخارجية الأوكراني، مكسيم صبح ،إسرائيل بالعيد الوطني وأكد أن أوكرانيا تستمد إلهامًا عميقًا من النضال من أجل استقلال دولة إسرائيل.

Israeli embassy in Ukraine الاحتفالات باستقلال دولة إسرائيل في أوكرانيا ، 15 مايو 2023

واختتم سفير إسرائيل لدى أوكرانيا مايكل برودتسكي: "كان من المهم بالنسبة لنا الاحتفال بعيد استقلال دولة إسرائيل الليلة في كييف، على الرغم من الإنذارات وربما حتى على الرغم منها" وتابع "كانت فرصة أخرى لإثبات دعم إسرائيل لأوكرانيا والاستماع إلى تقدير مسؤولي الحكومة الأوكرانية لإسرائيل، وسنواصل تعزيز العلاقات بين الدول والتضامن بين الشعوب ونتمنى أن يكون لدينا العام المقبل احتفال أكبر عندما يسود السلام هنا ".