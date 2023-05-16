محمود عباس من الأمم المتحدة ينفي علاقة اليهودية بالحرم القدسي ويتهم إسرائيل بالدعاية "مثل النازيين"

عباس"الفلسطينيين ليسوا ضد اليهود، لا يمكننا أن نكون ضد اليهود، لأن اليهودية من الديانات التوحيدية الثلاث. أنا أؤمن باليهودية ، لكني ضد من يحتل أرضي ".

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في جلسة خاصة للجنة الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 ليوم "النكبة" أمس الاثنين، إنه "لا يوجد دليل على وجود روابط يهودية في مكان المسجد الأقصى في القدس" (في إشارة إلى الحرم القدسي والحائط الغربي)وتابع""الإسرائيليون حفروا تحت الأقصى ... حفروا في كل مكان ، ولم يجدوا شيئًا".

واشار محمود عباس في خطابه إلى أن "جدار البراق (الحائط الغربي) والحرم الشريف (جبل الهيكل) ملكان حصريًا للوقف الإسلامي"، مستشهداً بتقرير عصبة الأمم لعام 1930، كما أفاد بأن "الفلسطينيين لا يتمتعون بحرية العبادة داخل الحرم الأقصى"

وقارن رئيس السلطة الفلسطينية "تفسير إسرائيل للحقائق التاريخية بالمعلومات المضللة التي نشرها وزير الدعاية النازي جوبلز خلال الحرب العالمية الثانية"وقال إن "الإسرائيليين والصهاينة يواصلون مزاعمهم الكاذبة بأن إسرائيل جعلت الصحراء تتفتح" وتابع"يمكنهم فقط الكذب. ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ إنهم يكذبون مثل جوبلز. إنهم يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى يصدق الناس ما يقولونه."

وقال عباس إن "الصهاينة الأوائل زعموازوراً أن فلسطين كانت أرضاً بلا شعب، لكن هذا لم يكن صحيحاً"، مضيفاً أن "الفلسطينيين هم من نسل الكنعانيين التوراتيين. وقال: "لقد ثبت ذلك في الكتب الدينية ، بما في ذلك التوراة".

وقال عباس "لكن الكذبة الأكبر هي الادعاء بأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. كيف يمكنك أن تكون محتلا وتسمي نفسك ديمقراطية. هذا تناقض"، مشددا على أن "الفلسطينيين ليسوا ضد اليهود، لا يمكننا أن نكون ضد اليهود، لأن اليهودية من الديانات التوحيدية الثلاث. أنا أؤمن باليهودية، لكني ضد من يحتل أرضي ".

ودعا محمود عباس في خطابه إلى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على خطوط ما قبل عام 1967، وأصر على أنه منفتح على إجراء محادثات مع إسرائيل لتحقيق هذا الهدف.