أحد مؤسسي مجلس الأعمال الإسرائيلي-الإماراتي يحل بالمغرب تمهيدا لزيارات أخرى مرتقبة بين البلدين

من أجل المشاركة في إعطاء انطلاقة برنامج "FemForward" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف معالجة التفاوتات بين الجنسين في المناصب الإدارية

حلّت السياسية الإسرائيلية، وأحد مؤسسي مجلس الأعمال الإسرائيلي-الإماراتي فلور حسن ناحوم، بالمغرب من أجل المشاركة في إعطاء انطلاقة برنامج "FemForward" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف معالجة التفاوتات بين الجنسين في المناصب الإدارية ومساعدة النساء في أن يكون لهن حضور في الصناعة التكنولوجية.

وبهذه زيارة تكون هي ثاني مسؤولة إسرائيلية تحل بالمغرب في الأسابيع الأخيرة، بعد الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد نير بركات الأسبوع المنصرم للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس.

ويأتي حضور فلور حسن ناحوم، تمهيدا لزيارات أخرى مرتقبة لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من أجل مواصلة التقارب الثنائي في العديد من المجالات، تماشيا مع خارطة الطريق الجديدة التي تهدف إلى تمتين العلاقات بين البلدين.

وكان الطرفان قد اتفقا على تبادل الزيارات الثنائية بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين، وبالتالي يُرتقب أن تشهد الأسابيع المقبلة زيارات من هذا القبيل، خاصة بعد هدوء الأوضاع في قطاع غزة، بعد موافقة فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل على الهدنة تحت الوساطة المصرية، وهي الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الأأحد المنصرم.

وتشير توقعات اقتصادية إسرائيلية، أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل يواصل الارتفاع، ويُرجح بقوة أن يتجاوز سقف 200 مليون دولار خلال العام الجاري، وبلغ حجم الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل في العام المنصرم إلى 180 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت إلى 160 بالمئة مقارنة بالحجم المسجل في عام 2020.