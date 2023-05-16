في الوقت الحاضر تقوم بتدريس أسرار دباغة الجلود، وهي عملية معقدة وطويلة تنتقل من جيل إلى جيل على مر السنين.

أعادت ورش العمل، التي أقيمت في مناسبتين مختلفتين، تمثيل العديد من تقاليد العصر الحجري الأول، أخرجه الدكتور روبرت راف، عالم آثار وفني عرقي، مهتم بصنع رؤوس سهام حجرية، "من خلال صنع رؤوس الأسهم هذه، يمكننا أيضًا التعرف على الانتقال بين الفترات المختلفة في العصور القديمة".

MEHDI FEDOUACH (AFP) يستضيف المركز الدولي لفن مونتينياك لاسكو نسخة طبق الأصل من كهف لاسكو الشهير في العصر الحجري مع لوحاته من العصر الحجري القديم ، في مونتينياك ، جنوب غرب فرنسا

قد يكون هذا هو العنصر الأساسي في علم الآثار التجريبي، وهي حركة تشجع على اختبار أقانيم أثرية. اجتمعت مجموعة من الخبراء والزوار الشهر المنصرم لتجربة أساليب العصر الحجري في كيبوتس شاار هغولان في شمال إسرائيل.

ورشة عمل أخرى تركز على طرق الطهي في فترات العصر الحجري. كان على المشاركين استخدام مهاراتهم الابتكارية لإشعال النار وجمع الطعام والطهي بدون كهرباء وأدوات حديثة.

وقالت تيريزا إيمريش كامبر"قبل أن يكون لدى البشر الأواني، منذ 10000 عام ، مثل 1.5 مليون سنة، كان لديهم نار وكان الناس يطبخون. لا نعرف بالضبط كيف طهوا ولكن لدينا بعض المؤشرات، على سبيل المثال الحجارة، العالم وارنر بفيبر. نفترض أنهم طهوه في حفرة نار مثلما نفعل اليوم أو استخدموه في الماء، لتسخين المياه، لصنع الحساء. لذلك أختبر كيفية تحضير الطعام بطرق مختلفة، وهذا ما نقوم به هنا اليوم ".

وأكد على أن "أقوم بتدريس مجموعة من 12 شخصًا في إسرائيل لتصنيع الجلود المدبوغة بالدهون. تقول تيريزا إيمريش كامبر: "إنها تتنفس بلطف ، ويمكن استخدامها في بيئات مختلفة".

إنها معلمة معروفة للجمهور الأوسع من برنامج الواقع "وحده". في الوقت الحاضر تقوم بتدريس أسرار دباغة الجلود، وهي عملية معقدة وطويلة تنتقل من جيل إلى جيل على مر السنين.

"الدباغة هي تقنية مهمة للغاية في تاريخ البشرية. لقد كان موجودًا طالما احتجنا إلى تغطية ، على الأقل 2 مليون سنة وفقًا للبحوث الجينية. يقول كامبر: في أي وقت ينتقل فيه الناس إلى مناخ مختلف ، ثم يحتاجون إلى الدباغة.

كما أخبرتنا الدكتورة عنبار كتالاف ، المديرة المشاركة لهذه الورش ، عن دباغة الجلود ، وهي مهنة عاشتها شخصيًا ، كما نرى من ملابسها."يمكننا أن نرى قميصًا صنعته بنفسي باستخدام طريقة دباغة الدماغ وهي الدباغة بالدهون. استخدم الإنسان في العصر الحجري دماغ الحيوان ، لكننا اليوم نستخدم البدائل النباتية. كما أنني قمت بخياطته بنفسي باستخدام لكمة العظام ، "يقول الدكتور كتالاف.

كما تم تنظيم ورش العمل من قبل متحف الثقافة اليرموكية، وهو معهد مخصص لمجتمع فريد عاش في المنطقة خلال العصر الحجري الحديث."كل ما لدينا في المتحف يأتي من قرية قديمة يعود تاريخها إلى 8000 عام. توضح مايا تسور ، التي تعمل في متحف ثقافة اليرموك ، بداية الزراعة ، والظهور الأول لفن الخزف ، وبداية التحضر وتدجين الحيوانات ، لذا فهي موقع مهم جدًا في العصر الحجري الحديث.

ما الذي جعل هؤلاء الناس يتركون حياتهم اليومية وراءهم وينتقلون إلى حياة أقل اعتيادية ، تلك التي كانت موجودة قبل آلاف السنين؟"كل ورش العمل هذه تمنحنا الفرصة للاتصال بشيء كان موجودًا ولم يعد موجودًا" ، هذا ما قاله أحد المشاركين، وتابع"أشعر كأنك إنسان مرة أخرى. يقول مشارك آخر ، يوني بن دور.

"إنهم تاريخك .. لدينا فكرة مجنونة أنهم من رجال الكهوف وليسوا نحن. إنهم نحن ... لولاها لما عبرنا القطب الشمالي ، لما وصلنا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية. إنها تقنية بشرية فعلها الجميع في كل مكان في وقت معين "، تضيف تيريزا كامبر.

تُعرف الأرض المقدسة أيضًا بأنها تقاطع مهم في العصر الحجري ، حيث التقى إنسان نياندرتال والإنسان العاقل لأول مرة. تأمل الدكتورة كتالاف وفريقها في توسيع رؤيتهم ومواصلة هذا التقليد الذي يجلب الأساليب القديمة إلى القرن الحادي والعشرين.