الرئيس هرتسوغ يحث المتفاوضين حول التعديلات القضائية على إحراز تقدم ويقول: "حانت ساعة الحسم"

حث الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يوم الثلاثاء على إحراز تقدم قريبًا بين الطرفين المتفاوضين للتوصل إلى حل وسط للإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة.

حث الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يوم الثلاثاء على إحراز تقدم قريبًا بين الطرفين المتفاوضين للتوصل إلى حل وسط للإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة.

وقال هرتسوغ بحسب مكتبه "حانت ساعة الحسم".

اقترحت حكومة الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل تغييرات شاملة من شأنها أن تحد من سلطة المحكمة العليا في إصدار القرارات ضد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع منح الوزراء المزيد من الصلاحيات في تعيين القضاة.

في آذار/ مارس، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف مؤقت لعملية الإصلاح التشريعي لإتاحة "فرصة حقيقية لحوار حقيقي"، حيث أدت ضغوط عامة ودولية كبيرة إلى 19 أسبوعًا متتاليًا من الاحتجاجات. ثم دعا هرتسوغ نتنياهو وزعماء المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس للتفاوض على شروط حزمة الإصلاح المثيرة للجدل للقضاء في إسرائيل.

يوم الثلاثاء، اجتمعت فرق من أحزاب المعارضة والائتلاف مرة أخرى في مقر الرئيس لمناقشة التغييرات في النظام القضائي.

في غضون ذلك قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين - أحد قادة الإصلاح القضائي في الائتلاف الحاكم - هذا الأسبوع إنه باستطاعة الحكومة أن تقدم قريباً الإصلاحات من جانب واحد. وبحسب ما ورد طالب أيضًا بتنفيذ أحد التغييرات الأساسية خلال الشهرين المقبلين، وهدد بالاستقالة من منصبه بحال لم يتم ذلك.

يوم الاثنين، قال كل من لابيد وغانتس إنهما يريدان مواصلة المفاوضات، لكنهما طالبا بإحراز تقدم قريبًا.