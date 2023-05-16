النائب العربي في الكنيست أيمن عودة يعلن عزوفه عن الترشح للكنيست في الدورة القادمة

"قررت أن أتخذ موقفًا مسؤولا تجاه شعبنا، تجاه وحدتنا الوطنية، بأن لا أترشّح للمرة القادمة. وأن أسعى من أجل العمل على بناء أوسع وحدة مبنية على خط وطني كريم".

أعلن النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير مساء اليوم الثلاثاء أنه لن يترشح للكنيست في الدورة القادمة، وسيبقى نائبًا في موقعه برئاسة القائمة بالكنيست حتى انتهاء الدورة الحالية.

وقال عودة في بيان: "قررت أن أتخذ موقفًا مسؤولا تجاه شعبنا، تجاه وحدتنا الوطنية، بأن لا أترشّح للمرة القادمة. وأن أسعى بمنهجية معكم جميعًا من أجل العمل على بناء أوسع وحدة مبنية على خط وطني كريم".

وأوضح النائب بكلماته أنه سيبقى نشيطًا في هيئات الجبهة، ليولي كل جهده "للقضية المركزية، القضية الأمّ، وهي إنهاء الاحتلال، حيث لا سلام، ولا أمن، ولا مساواة، ولا ديمقراطية، ولا علاقة طبيعية بين الشعبين إلا بإنهائه".

وبڤيديو مصوّر بثّه النائب عودة في صفحته بالفيسبوك قال: "منذ كنت إبن 23 عامًا، انتخبت مندوبًا عن شعبي عضوًا في بلدية حيفا. كل عمري البالغ وأنا مندوب عن شعبي أنافح عن كرامته وحقوقه.

بدعم أبناء وبنات شعبي دخلت الكنيست قبل ثماني سنوات كاملة، اعتمدت الرؤية السياسية المبنية على ركيزتين: الوطني والمدني: أن نضع وزننا السياسي لصالح قضايا شعبنا الكبرى وأن نحملَ الهمّ اليومي للناس."

واستعرض عودة في خطابه السيرورة التي اختبرها خلال عمله البرلماني مشيرا إلى نقاط الضعف والنقاط العظيمة والفارقة مثل تحقيق 15 مقعدا في الكنيست، والخطة الاقتصادية المفصلية 922 بوصفها أكبر خطة اقتصادية "التي غيّرت سياسة تخصيص الموارد لسلطاتنا المحلية. قفزة منهجية في تدويل قضايانا. الوحدة الوطنية الشعبية، حيث دخلنا الكنيست في ظلّ أبشع الحروب الأهلية العربية، فحافظنا على كل شرائح شعبنا ونسيجنا الاجتماعي."