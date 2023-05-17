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الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا خلال مداهمات الليلة الماضية

i24NEWS

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قوات الأمن الإسرائيلية تحمي موقع هجوم إطلاق نار في حوارة بالضفة الغربية بالقرب من نابلس ، 19 مارس 2023
Nasser Ishtayeh/Flash90قوات الأمن الإسرائيلية تحمي موقع هجوم إطلاق نار في حوارة بالضفة الغربية بالقرب من نابلس ، 19 مارس 2023

واعتقلت القوات الإسرائيلية 12 من المشتبه بهم في كل من بلدة الحارثية، ومدينة سلفيت وقرية حوسان ومدينة قلقيلية، فيما اعتقلت مشتبه آخر في مدينة البيرة.

كشفت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الجيش والشاباك وشرطة الحدود اعتقلوا ليلة أمس الثلاثاء، 13 فلسطينيا يشتبه في قيامهم بنشاط عدائي في جميع أنحاء الضفة الغربية.

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واعتقلت القوات الإسرائيلية 12 من المشتبه بهم في كل من بلدة الحارثية، ومدينة سلفيت وقرية حوسان ومدينة قلقيلية، فيما اعتقلت مشتبه آخر في مدينة البيرة.

وأكدت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،، أنه "خلال عمليات القوات في مدينة طوباس، اندلعت اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في المدينة".

بالإضافة إلى ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بتأمين دخول المصلين اليهود إلى قبر النبي يوسف في نابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أصيب إثرها فلسطيني بالرصاص.

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