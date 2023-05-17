تسجيل هزتين أرضيتين في العقبة الأردنية وشرم الشيخ المصرية

قال مركز مرصد الزلازل الأردني، إن "الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 22:06 (19:06 بتوقيت غرينتش)، على مسافة 110 كيلومترات جنوبي العقبة

هــز زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس الثلاثاء، خليج العقبة جنوبي الأردن، فيما وقعت هزة أرضية على بعد 111 كيلومترا شمال مدينة شرم الشيخ المصرية، حسب بيانين منفصلين لمركز الزلازل الأردني، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر

وقال مركز مرصد الزلازل الأردني، إن "الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 22:06 (19:06 بتوقيت غرينتش)، على مسافة 110 كيلومترات جنوبي العقبة، وعلى عمق 20 كيلومتراً"، ولم تؤكد السلطات الأردنية عمّا إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.

وتعرف مناطق جنوب المملكة وغور الأردن تشهد نشاطا زلزاليا كان الأقوى في مدينة العقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.

في نفس السياق، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر أن محطات "الشبكة القومية لرصد الزلازل" التابعة له "سجلت هزة أرضية على بعد 111 كيلومترا شمال شرم الشيخ الساعة 22.05 بالتوقيت المحلي (20:05 بتوقيت غرينتش) مساء الثلاثاء".

زلزال بقوة 5.4 ريختر يثير مخاوف سكان القاهرة الكبرى، ووقعت الهزة على "عمق 20 كيلومترا، بقوة 4.37 درجات على مقياس ريختر".

وأضاف المعهد أنه "ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".