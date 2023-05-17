إسرائيل: المفاوضون يقتربون من اتفاق على نقطتين بشأن الإصلاح القضائي

وتنضم الاتفاقيتان على المسار الصحيح إلى الاتفاقات المتقدمة جدًا في المحادثات حول مسألة القوانين الأساسية والمراجعة القضائية للتشريعات.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية"كان"، أن المفاوضون من الائتلاف الحكومي والمعارضة أكدوا بشأن إصلاح النظام القضائي إحراز تقدم في نقطتين: نقطة "معقولية" القوانين والقرارات الحكومية، ولا سيما التي استندت إليها المحكمة العليا أثناء إبطال تعيين أرييه ديري في المنصب الوزاري، ومنصب المستشارين القانونيين.

يجب أن تمنح الاتفاقات بشأن هاتين النقطتين كلا الجانبين مزيدًا من الوقت لمواصلة التعامل مع القضايا الأكثر إثارة للجدل والتي لا تزال بعيدة عن التسوية، مثل تكوين لجنة التعيينات القضائية والبند المستقيل. وتنضم الاتفاقيتان على المسار الصحيح إلى الاتفاقات المتقدمة جدًا في المحادثات حول مسألة القوانين الأساسية والمراجعة القضائية للتشريعات.

AP Photo/Oded Belilty

ومع ذلك، أصرت المعارضة مرارًا وتكرارًا على أنه بدون اتفاق على جميع القضايا، لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. كما تعهد حزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس "بالحفاظ على استقرار إسرائيل وديمقراطيتها" و "عدم تقديم تنازلات بشأن نزع الصبغة السياسية عن النظام القضائي". وأضاف الحزب "لسوء الحظ، لا يوجد تقدم ولن تكون هناك اتفاقات حتى يتم حل مسألة لجنة اختيار القضاة".

Yonatan Sindel/Flash90

وقال رئيس لجنة القانون النائب سمشا روتمان في مقابلة على قناة "كان" أمس الثلاثاء إنه "متشائم من إمكانية التوصل إلى اتفاق". وبحسبه فإن "الإصلاح ستدعمه الأحزاب وفق قرار قادة الائتلاف". وزعم كذلك أن "فشل المفاوضات من شأنه أن يعرض التحالف الحاكم للخطر".