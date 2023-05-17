سنان أوغان "منفتح" على الحوار مع أردوغان وكلجدار أوغلو حول جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التركية

وقال أوغان، الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي، إنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين. وأضاف: "سيتمّ اتّخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وكلجدار أوغلو"

أكد السياسي التركي سنان أوغان، الذي حلّ ثالثاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أمس الثلاثاء، أنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية، مع أنّه قد يدعو ناخبيه لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أوغان، الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي، إنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين. وأضاف: "سيتمّ اتّخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وكلجدار أوغلو". وتابع النائب السابق: "يمكننا القول إنّنا لا ندعم أيّاً من المرشّحَين".

وردّاً على سؤال، قال حزب العدالة والتنمية إنّه لا علم له في الوقت الراهن بشأن أيّ اجتماع مقرّر بين الرئيس أردوغان وأوغان.

وأكّد أوغان أنّه لم يتفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها الأحد، والتي ينسبها إلى "قوميين أتراك وشباب يعتبروننا أكثر ثقافة، وسئموا من الوجوه السياسية القديمة".

من جهة ثانية، أكّد المرشح الرئاسي المنهزم أنّه يؤيّد اعتماد موقف حازم من القضية الكردية، ويعارض "الإرهاب بجميع أشكاله". وقال: "أنا أعارض كلّ منظّمة لا تنأى بنفسها عن الإرهاب"، في إشارة إلى "حزب الشعوب الديمقراطي" الذي تتّهمه الحكومة بالارتباط بـ"حزب العمّال الكردستاني" المصنّف تركياً تنظيماً إرهابياً.

وكان "حزب الشعوب الديمقراطي" دعا إلى دعم كلجدار أوغلو. وعزا محلّلون النتيجة التي أحرزها تحالف كلجدار أوغلو إلى عوامل عدّة، من بينها التصويت الكردي. وإذا تقرّب كلجدار أوغلو من أوغان، فهو يخاطر بذلك بخسارة الأصوات الكردية.