في حديثه لـ i24NEWS بخصوص هذا الحدث، قال كوهين إنه "متفائل" بأن ثلاث سفارات أخرى في الطريق. حذا عدد صغير من الدول حذو الولايات المتحدة

استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سفراء الدول الأربع التي نقلت سفاراتها إلى القدس، في احتفال خاص على 75 عاما على الاستقلال. وحضر الحدث ممثلون من الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو.

وفي حديثه لـ i24NEWS بخصوص هذا الحدث، قال كوهين إنه "متفائل" بأن ثلاث سفارات أخرى في الطريق. حذا عدد صغير من الدول حذو الولايات المتحدة في نقل سفاراتها إلى القدس، بعد أن فعل الرئيس السابق دونالد ترامب ذلك في عام 2018.

فكرت عدة دول في فكرة نقل بعثاتها الدبلوماسية، لكن القليل منها قامت ذلك. جمهورية الدومينيكان، سورينام ، ليبيريا ، وملاوي هي بعض البلدان التي عبرت عن نواياها.

في فبراير/شباط الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة أنها ستؤسس سفارة في القدس، كما أبلغ وزير خارجيتها جوستين تكاتشينكو كوهين. سيكون أول تمثيل للدولة في إسرائيل، ومن المتوقع أن تبدأ العملية هذا العام.

بدورها، ألمحت نائبة رئيس الوزراء السويدي إيبا بوش، إلى نيتها في نقل سفارة البلاد إلى القدس هذا الأسبوع ، في منشور كتبت فيه "العام المقبل في القدس". حتى أنها علقت على السياسة السويدية التي اتسمت "بموقف غير متوازن وشبه عدائي تجاه إسرائيل" ، وقالت: "أقولها بصوت عالٍ وواضح - تلك الأيام قد ولت".

على الرغم من عدم قيام أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بإنشاء سفارة في القدس، فإن المجر تعد نفسها لقيادة الطريق. مع البيان الأخير، يبقى أن نرى من سيكون في الواقع أول من يتخذ هذه الخطوة.

بينما لم تكن في القدس، كانت أذربيجان أول دولة مسلمة شيعية تفتح سفارة في إسرائيل ، في مارس/آذار 2023 ، حيث قام البلدان مؤخرًا بتسوية العلاقات التي بدأت في عام 1991.