التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات يتجاوز 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام

وكشف ذلك القنصل العام الإسرائيلية في دبي، ليرون زاسلانسكي، خلال مقابلة حصرية

تسير العلاقات بين إسرائيل والإمارات، على مسار نمو قوي وتتقدم، حيث من المقرر أن تتجاوز التجارة الثنائية بين البلدين 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام بسبب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي يسري اعتبارًا من 1 أبريل/نيسان 2023.

وكشف ذلك القنصل العام الإسرائيلية في دبي، ليرون زاسلانسكي، خلال مقابلة حصرية، وذكر أن "الشركات الإسرائيلية شاركت في سوق السفر العربي الذي اختتم مؤخرًا في دبي بشكل قوي"، مضيفا أنه "حريص على استكشاف مجالات الأعمال الرئيسية مثل الأمن السيبراني، والتكنولوجيا الزراعية ، والتكنولوجيا المالية ، وتقنيات البناء من أجل زيادة تعزيز علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

في غضون ذلك، احتفلت القنصلية العامة لإسرائيل في دبي باستقبال اليوم الوطني الإسرائيلي الخامس والسبعين في منتجع مدينة جميرا الفاخر. يمثل هذا الحدث التاريخي المرة الأولى التي يقام فيها حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الإسرائيلي في دبي منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقية تاريخية أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وحضر الحفل قائمة مميزة من الضيوف ، بما في ذلك الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، والسلطات المحلية رفيعة المستوى، وممثلي البعثات الأجنبية، وقادة الأعمال، والمستثمرين. وأتاح التجمع فرصة للمجتمعين الإسرائيلي والإماراتي للالتقاء والاحتفال بالقيم المشتركة للسلام والتعاون والازدهار.

ألقى القنصل العام لإسرائيل في دبي ، ليرون زسلانسكي ، خطابًا مثيرًا سلط فيه الضوء على الأهمية التاريخية لهذه المناسبة ، والمستقبل الواعد للعلاقة المتنامية بين إسرائيل ودبي. قالت:

وقال "هذه لحظة تاريخية لإسرائيل والإمارات، وأَاف أن "أول حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الإسرائيلي في دبي منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم هو شهادة على العلاقة القوية والمتنامية بين بلدينا"، وأردف "اليوم، نحتفل بالقيم المشتركة للسلام والتعاون والازدهار، ونتطلع إلى مستقبل مشرق من زيادة التعاون والاحترام المتبادل ".