إسرائيل: حزب "عوتسما يهوديت" يقاطع مرة أخرى التصويت في الكنيست

انتقد زعيم الائتلاف عن حزب الليكود، عضو الكنيست أوفير كاتس، بشدة حزب "عوتسما يهوديت"، قائلا إن نوابه "يمهّدون الطريق لإسقاط حكومة اليمين".

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون للمعارضة، مما أثار توترات سياسية مع عودة نواب من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتشدد إلى الكنيست، وغادر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه الكنيست هذه المرة للاحتجاج على المبلغ المخصص في الميزانية القادمة(الذي يعتبر غير كافٍ) للوزارة المسؤولة عن منطقتي النقب والجليل، في الميزانية المقبلة، التي يرأسها يتسحاق فاسرلاف.

في الأسبوع السابق ، كان بن غفير قد أنهى مقاطعة سابقة للتصويت في الكنيست، بعد أن اعتبرت أول رد فعل للحكومة على إطلاق الصواريخ من غزة اتجاه الجنوب الإسرائيلي، وكان بن غفير قد أنهى المقاطعة بعد عملية "الدرع والسهم" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية الأسبوع المنصرم.

وانتقد زعيم الائتلاف عن حزب الليكود، عضو الكنيست أوفير كاتس، بشدة حزب "عوتسما يهوديت"، قائلا إن نوابه "يمهّدون الطريق لإسقاط حكومة اليمين".