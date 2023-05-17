بين الهزل والجد: إمام عراقي يتهم الموساد بقتل الإمام علي

تداول العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للخزعلي يتحدث فيه عن الإمام علي خلال محاضرة حيث زعم أن "أصحاب الرايات الحمراء وهم الموساد وراء اغتياله".

أثار الإمام العراقي قيس الخزعلي عاصفة من الانتقادات عقب تصريحه المغرق في الهزل حول قيام المخابرات الإسرائيلية بقتل الإمام علي بن أبي طالب.

https://twitter.com/i/web/status/1656633809045975040 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتداول العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للخزعلي يتحدث فيه عن الإمام علي حلال محاضرة حول "الفكر المهدوي" حيث زعم أن "أصحاب الرايات الحمراء وهم الموساد وراء اغتياله".

وأثار الفيديو بطبيعة الحال موجة من الردود الساخرة، نبهت بمعظمها الإمام إلى أن الموساد وإسرائيل لم تكن موجودة في ذلك الزمان.

ووفق النشر في العربية، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها الرجل بمطبات إشكالية. فقد فجر موجة انتقادات بين العراقيين أواخر شهر نيسان حين زعم أن تحليل جينات صدام حسين أثبت أنه من الهند. وكانت مجلة "الشبكة" التابعة إعلام الدولة الرسمي نشرت عام 2017 دراسة عن أصول صدام جاء فيها أن فحص جينات صدام أثبت ان ينتمي لسلالة "L" المنتشرة في جنوب آسيا وبنسب أقل في عموم الشرق الأوسط.

ولم تذكر تلك الدراسة كيف تم التوصل الى تلك النتيجة ولم تشر إلى مصدر عملي يؤكد تلك المزاعم.