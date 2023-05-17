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إسرائيل: اقبال كبير على منتوجات الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس في مدينة الخضيرة

Said Affassi

صحافي في الشبكة العربية لقناة i24NEWS

دقيقة 8
معرض منتوجات الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بمدينة الخضيرة في إسرائيل
said affassi/i24newsمعرض منتوجات الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بمدينة الخضيرة في إسرائيل

من المنتظر أن يصل غدا الخميس إلى قاعة المعرض بمدينة الخضيرة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس عبد المالك البوطيين ووفد مرافق له،

عرف معرض منتوجات الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس- المغرب الذي افتتح بمدينة خضيرة في إسرائيل، أمس الثلاثاء، اقبالا كبير من طرف الزوار الذين حجوا بكثافة، أغلبهم من اليهود المغاربة المقيمين بمختلف مدن إسرائيل، الذين عبروا عن فرحهم الشديد لتنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية والثقافية، للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودعم الحرفيين بجهة فاس مكناس لتسويق منتوجاتهم، حيث عرف المعرض اقتناء كبير لمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية وتنظيم حفل فني بهيج تجاوب معه الزوار بترديد الأغاني التراثية والتي يحفظونها عن ظهر قلب.

Video poster
said affassi/i24news
said affassi/i24newsرئيس بلدية الخضيرة في إسرائيل يشارك في فعاليات معرض منتجات الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس

ومن المنتظر أن يصل غدا الخميس إلى قاعة المعرض بمدينة الخضيرة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس عبد المالك البوطيين ووفد مرافق له، بالموازاة مع ذلك سينظم حفلا فلكلوريا بهيجا بحضور الجالية المغربية في إسرائيل وعمدة بلدية فاس عبد السلام البقالي.

said affassi/i24news
said affassi/i24newsرئيس بلدية الخضيرة في إسرائيل رفقة أعذاء من غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس

 نظم المعرض في إطار اتفاقية شراكة والتعاون بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس ومجلس بلدية خضيرة، بحضور عمدة المدينة وعدد كبير من المنتخبين ومسؤولي البلدية ووفد غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، وشخصيات سياسية ومدنية وثقافيا وإعلامية.

said affassi/i24news
said affassi/i24newsمنتجات الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس المعروضة في مدبنة الخضيرة في إسرائيل

ولأول مرة في إسرائيل، احتضنت مدينة الخضيرة، المعرض تحت "ديالنا" (خاصتنا)، من 16 إلى 25 مايو/ايار الجاري، بمشاركة أكثر من 30 صانعا تقليديا يمثلون المدرسة المغربية اليهودية التقليدية للفنون والحفاظ على المهن التقليدية لليهود المغاربة والذين تركوا بصماتهم واضحة على المهنة.

Chamber of Traditional Industry of Fez-Meknes, Morocco
Chamber of Traditional Industry of Fez-Meknes, Moroccoوفد غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بالمغرب في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء المغرب

وكان وصل وفد الغرفة المكلف بالإشراف على المعرض رفقة العارضات و العارضين إلى إسرائيل، السبت المنصرم، حيث سيتم افتتاح المعرض غدا الثلاثاء 16 ماي/أيار الجاري بمدينة الخضيرة، و كجزء من المعرض سيقدم اوفد مجموعة من الفولكلور والفنون المغربية مع عشرات الأعمال اليدوية الأصلية، وعروضا مباشرة للزوار.

"ديالنا" هو معرض فريد من نوعه يجمع بين أعمال الخزف والنحت والنقش والحفر والنسيج والآلات الموسيقية ومجموعة متنوعة من الفنون الأخرى من الفسيفساء)الزليج) والتي تمثل إرثا متنوعا لثقافية اليهود المغاربة.

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