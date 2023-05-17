الولايات المتحدة وافقت على طلب من الأعضاء العرب في المجموعة - مصر والبحرين والمغرب والإمارات- للحصول على اسم أكثر عمومية

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية تغيير اسم "منتدى النقب للتعاون الإقليمي"، بهدف ضم دول عربية جديدة للمنتدى، ولم يتم لحد الآن تحديد موعد للقمة الثانية، المقرر عقدها في المغرب، والتي كان من المزمع عقدها في شهر مارس/آذار المنصرم.

وقالت صحيفة "جيورزاليم بوست" إن الولايات المتحدة وافقت على طلب من الأعضاء العرب في المجموعة - مصر والبحرين والمغرب والإمارات- للحصول على اسم أكثر عمومية.

وبحسب ذات المصدر فإن استعداد إسرائيل لتغيير الإسم، "قد يكون محاولة لحمل الأردن على الانضمام للمنتدى" وتابع أنه يمكن أن يعكس أيضا رغبة وزير خارجية الحكومة الحالية، إيلي كوهين، في تجاوز الإسم الذي صاغه يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية حاليا.

يذكر أن قمة النقب الأولى عرفت مشاركة، وزراء خارجية مصر إلى جانب الولايات المتحدة؛ والإمارات والبحرين والمغرب، واختارت الأردن عدم المشاركة.

وكان مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، قد حث الأردنيين والفلسطينيين، في بيان،على الانضمام إلى منتدى النقب، الذي تأسس في مارس/آذار الماضي خلال الاجتماع الافتتاحي لوزراء الخارجية في جنوب إسرائيل، وقال شوليت إن "الولايات المتحدة ترحب أيضا بانضمام الدول الأخرى إلى المنتدى".

وفي السياق كانت وزارة الخارجية الأمريكية عن قيام وفد أمريكي رفيع المستوى بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب يومي 9 و 10 كانون الثاني (يناير)، حيث سيجتمعون مع ممثلين عن حكومات البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة لدفع مبادراتها لتشجيع التكامل والتعاون الإقليميين.