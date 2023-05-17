البيت الأبيض يعمل على توقيع اتفاقية تطبيع بين السعودية وإسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية

اتفاق من هذا النوع سيعطي دفعة لبايدن وتعزيزا لحزبه الديمقراطي المقبل على انتخابات وشيكة قد تجدد له العقد وقد تطيح به.

يدفع البيت الأبيض باتجاه تحقيق انفراجة في العلاقات بين إسرائيل والسعودية بحلول نهاية العام، على ما نقل موقع واللا على لسان مسؤولين أميركيين كبار. ومن المتوقع أن تتركز الجهود على مدى الشهور الستة المقبلة لتحقيق اختراق تاريخي يفضي إلى توقيع اتفاقية تطبيع قبل أن تفرض الحملة الرئاسية الأمريكية نفسها بالكامل على أجندة الرئيس جو بايدن.

ويعتبر تحقيق اتفاق من هذا النوع دفعة لبايدن وتعزيزا لحزبه الديمقراطي المقبل على انتخابات وشيكة قد تجدد له العقد وقد تطيح به. ويفيد التقرير أن الولايات المتحدة من شأنها أن تستفيد من تحسن العلاقات مع السعودية بعد أن عرفت تدهورا وانحسارا لصالح الدور الروسي والصيني.

ومما لا شك فيه أن التوقيع مع السعودية على اتفاق تطبيع سيجر وراءه جملة طويلة من العمليات المماثلة لدول انتظرت أن تحل السعودية من موقعها عقدة التطبيع مع إسرائيل في الوقت الذي مهدت اتفاقيات إبراهيم المناخ باختراقات خليجية ذات وزن على رأسها الإمارات والبحرين فضلا عن المغرب.

وبحسب التقرير فإن الزيارة التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأسبوع الماضي قد تكون قد حملت معها تباشير التطورات حيث من المؤكد أن قضية التطبيع بين السعودية وإسرائيل قد طفت على السطح. وقد أعقب تلك الزيارة وصول كبار مستشاري الرئيس بايدن إلى إسرائيل برت ماكغرك وعاموس هوكشتين لوضع رئيس الوزراء بنيامنين نتنياهو في الصورة.