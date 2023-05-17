إيران وروسيا توقعان اتفاقا لخط سكة حديد لمنافسة قناة السويس وتوسيع التعاون بينهما

هو طريق تقول روسيا إنه "يمكن أن ينافس قناة السويس باعتبارها طريقًا تجاريًا عالميًا رئيسيًا".

أعلنت إيران وروسيا، عن توقيع صفقة لتمويل وبناء خط سكة حديد إيراني كجزء من ممر النقل الدولي الجنيني بين الشمال والجنوب والذي يربط الخليج والهند مع تجنب الممرات البحرية الغربية، ويهدف إلى ربط الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودول أخرى عبر السكك الحديدية والبح ، وهو طريق تقول روسيا إنه "يمكن أن ينافس قناة السويس باعتبارها طريقًا تجاريًا عالميًا رئيسيًا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، قد اشرفا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عبر وصلة فيديو، على توقيع الصفقة، حيث قال بوتين: “سيساعد شريان النقل الفريد بين الشمال والجنوب ، والذي سيصبح خط سكة حديد رشت-أستارا جزءًا منه ، على تنويع تدفقات حركة المرور العالمية بشكل كبير”.

وأشار بوتين إلى أن "خط السكة الحديد بطول 162 كيلومترا على طول ساحل بحر قزوين سيساعد في ربط الموانئ الروسية على بحر البلطيق بالموانئ الإيرانية في المحيط الهندي والخليج"

ومن جهته قال إبراهيم رئيسي “هذا الاتفاق بلا شك خطوة مهمة واستراتيجية في اتجاه التعاون بين طهران وموسكو”.