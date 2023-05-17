لجنة التحقيق في هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع ترفع توصياتها للحكومة

رفعت لجنة التحقيق الحكومية في حادثة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع تقريرها المؤلف من 400 صفحة اليوم إلى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

رفعت لجنة التحقيق الحكومية في حادثة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع تقريرها المؤلف من 400 صفحة اليوم الأربعاء، إلى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير. وأفيد أن التقرير مكشوف بالكامل، ولا يحتوي أي أجزاء سرية وتم تقديمه بإجماع الأعضاء وهم رئيس اللجنة القاضي (المتقاعد) البروفيسور مناحيم فنكلستين، والأعضاء البروفيسور إفرات شاوم والسيد إريك بيربينغ.

دعت اللجنة المستوى السياسي للعمل من أجل النهوض بالمؤسسة وتكييف أنشطتها مع الواقع المتجدد ومهامها الأساسية، وعلقت أملها في أن يتم استخدام هذا التقرير في تحسين المنظمة وتقوية موظفيها.

يُشار إلى أن اللجنة استمعت إلى أكثر من 50 شاهداً، بعضهم في عدة جلسات وفحصت أكثر من 60 ألف وثيقة (!) من خدمة السجون وأطراف أخرى. واطلعت اللجنة خلال عملها على كيفية عمل الدوائر الأمنية في السجون. ووقف أعضاء اللجنة عن قرب على أهمية العمل الحيوي الذي يقوم به جهاز الأمن الإسرائيلي للحفاظ على أمن دولة إسرائيل، والعمل الشاق الذي يضطلع به للحراس الذين يهدفون إلى التأكد من أن السجناء الجنائيين والأمنيين محتجزون بشكل قانوني.

وفي نفس الوقت أشارت اللجنة إلى إخفاقات وأوجه قصور في جميع المجالات الأساسية في مصلحة السجون التي تتعامل مع السجناء الأمنيين: العمليات، والاستخبارات، ونقل الأسرى، ومعاملة السجناء الأمنيين. وهي إخفاقات استغلها الأسرى للهروب، ومعظمها لا يقتصر على سجن جلبوع، فقد أوصت اللجنة بتوصيات منهجية صارمة وواسعة في هذه المجالات يتوجب تطبيقها لمنع حالات الهروب في المستقبل.

تطرقت اللجنة أيضًا إلى قضية مصلحة السجون وتعاملها مع مزاعم الاعتداء الجنسي على حارسات سجن جلبوع، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام، فضلا عن الطريقة التي تم بها تعيين كبار ضباط تلك المصلحة. ووجهت اللجنة التحذير لأربعة من كبار ضباط جهاز الأمن بالنسبة لاحتمال تعرضهم للضرر جراء استنتاجاتها وتوصياتها، وأدى صدور الإنذارات إلى وجود مرحلة ثانية من المناقشات يمثل فيها المحذرين محامون.

ووجدت اللجنة أن الضباط الأربعة متورطون في إخفاقات أو أوجه قصور، بجوانب قيادية ومهنية مختلفة وعلى مستويات مختلفة من الشدة. وعليه قامت بتقديم توصياتها المتعلقة بأولئك الضباط. ورأت اللجنة أنه كان من الأجدر أن ينهي قائد سجن جلبوع أثناء الهروب عمله وألا يضطلع بمهام إدارية عملياتية داخل مصلحة السجون وهو ما تم لاحقا بالفعل.

كما تمت التوصية بأن ينهي أريك يعكوف، قائد لواء الشمال، مهامه بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر من العام الجاري وألا يتم تعيينه في منصب قيادي في مجال العمليات خلال مسيرته في مصلحة السجون. ثالثاً، لن يتم اتخاذ أي إجراءات قيادية في حالة موني بيتان، نائب المفوضة ورئيس قسم العمليات والأمن. ومع ذلك، تخضع مسألة تعيينه في المستقبل مفوضا للسجون لاستنتاجات اللجنة في قضيته. كما توصلت اللجنة الى عدم ضرورة فصل مديرة السجون الحالية كاتي بيري.