منذ البداية، كنت شخصًا يدعم نهج السياسة الخارجية لتقليل الأعداء. لا يمكن أن نفهم لماذا كانت لدينا علاقات سيئة مع إسرائيل لفترة طويلة، فلدينا مصالح مشتركة".

قال السياسي القومي التركي سنان أوغان الذي خاض الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية في 14 أيار لقناة i24news "أنا منفتح على الحوار مع كلا المرشحين للدورة الثانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو". أوغان الذي انشق عن حزب الحركة القومية-الحزب المتحالف مع الرئيس إردوغان حصل في الدورة الأولى على 5.7 بالمائة من الأصوات بحسب النتائج الرسمية غير النهائية.

قال سنان أوغان، وهو قومي غير معروف ساعد في دفع انتخابات تركيا إلى جولة الإعادة، لـ i24NEWS إنه يمكن أن يقدم دعمه إما للرئيس رجب طيب أردوغان أو منافسه العلماني - مما يجعله "صانع الملوك" في أهم انتخابات في تاريخ تركيا الحديث.

قال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يوم الاثنين إنه ليس باستطاعة أردوغان بما حقق من أصوات (49.5 في المائة) ولا منافسه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو (44.9 في المائة) الوصول إلى الهدف المنشود نظرا لعدم حصولهما على أكثر من 50 في المائة من الأصوات المطلوبة. وحصل أوغان، المرشح الثالث الذي دخل الحملة الانتخابية في اللحظة الأخيرة، على 5.2 في المائة من التأييد في الانتخابات التاريخية يوم الأحد، وهو ما يكفي لتأرجح جولة الإعادة لصالح أي من المرشحين.

لكن أوغان يعتقد أنه بوسعه أن يفعل ما هو أفضل، وأعرب عن أمله في أن ينتخب رئيسا في يوم من الأيام.

كنت أتوقع أن أفوز بنسبة 10 في المائة من إجمالي الأصوات. على الرغم من هذا، فإن خمسة في المائة نجاح. لقد حققنا ذلك بجهد لمدة شهر واحد وموارد محدودة، وحصلنا على أصوات من جميع المناطق عبر خريطة تركيا، ”قال أوغان لـ i24NEWS.

لقد تلقينا تصويتًا متوازنًا للغاية. بالنظر إلى المستقبل، هذا مهم للغاية ". فيما يتعلق بالمرشحين الآخرين، كانت المعارضة مخيبة للآمال. لكنني رأيت هذا من قبل وحذرت المعارضة من ذلك. أخبرتهم أنهم يعيشون في عالم الأحلام وعليهم الانتباه إلى هذا المجال. وكان هذا نجاحًا لأردوغان".

AP Photo/Burhan Ozbilici سنان أوغان يلقي كلمة أمام اجتماع لتحالف سياسي تم تشكيله حديثًا في أنقرة، تركيا.

قال أوغان، الذي ترشح كمستقل، إنه منفتح على الحوار، لكن الأمر قد يستغرق بضعة أيام ليحسم رأيه بشأن هوية المرشح الذي سيدعمه، سواء هذا أو ذاك أو غير ذلك.

وقال "لم نتوصل بعد إلى قرار بشأن دعم أردوغان أو كيليجدار أوغلو في الجولة الثانية." سنحدد من ندعمه بعد المشاورات والمداولات. ولكن، هناك احتمال آخر - لا تدعم أحدًا ".

عند سؤاله عن مواقف أردوغان وكيليتشدار أوغلو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية مع أوكرانيا وسوريا وإسرائيل، كان أوغان متأكدًا من أنه في حين أن السياسات قد تختلف بالنسبة للدولتين الأولى والثانية، فإن العلاقات الجيدة مع إسرائيل ستبقى على رأس الأولويات مهما كانت نتيجة الانتخابات.

وقال: "يبدو أن العلاقات مع إسرائيل تعود إلى مسارها".

منذ البداية، كنت شخصًا يدعم نهج السياسة الخارجية لتقليل الأعداء وزيادة الأصدقاء. لا يمكن أن نفهم لماذا كانت لدينا علاقات سيئة مع إسرائيل لفترة طويلة، لأن لدينا مصالح مشتركة. هذه المصالح المشتركة تفيد كلاً من إسرائيل وتركيا".

أعتقد أنه بدلاً من القتال، يجب أن نحل مشاكلنا مع إسرائيل من خلال المفاوضات. هذه هي النصيحة التي سنقدمها للحكومة الحالية".