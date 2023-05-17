الولايات المتحدة تقترح إجراء تخطيط عسكري مشترك مع إسرائيل بشأن إيران

قال المسؤولون الأمريكيون إن "الاقتراح غير مسبوق ويمكن أن يرفع مستوى التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير"

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل قبل أسابيع قليلة فكرة الانخراط في التخطيط العسكري المشترك فيما يتعلق بإيران، بحسب ما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع"أكسيوس ميديا" الأمريكي، وقال المسؤولون الأمريكيون إن "الاقتراح غير مسبوق ويمكن أن يرفع مستوى التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير"

وأشار الموقع إلي أن "المسؤولين الإسرائيليين تعاملوا مع الاقتراح بشك، خوفًا من أنه قد يتسبب في تقييد يدي إسرائيل من اتخاذ إجراءات ضد إيران، خاصة منشآتها النووية، إذا اعترضت الولايات المتحدة"

وأكد مسؤول أمريكي أن "الاقتراح لا يتعلق بالتخطيط لأي نوع من الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد البرنامج النووي الإيراني" وتابع "الاقتراح يهدف إلى إعادة طمأنة الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ولم يكن المقصود بأي شكل من الأشكال تقييد يدي إسرائيل"

ومن جهته قال مسؤول إسرائيلي كبير: “لم ترفض إسرائيل الفكرة لكنها طلبت توضيحات بشأن ما يعنيه “التخطيط العسكري المشترك” في الواقع، بما في ذلك ما إذا كانت هذه العملية ستبقى في مجال الاستخبارات والسيناريوهات أو تمتد إلى مجال العمليات المشتركة”.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، فيليب فينتورا، إن كبار قادة وزارة الدفاع “أدلوا بتصريحات عامة متكررة بشأن الاهتمام بتوسيع التعاون العسكري مع الجيش الإسرائيلي، ليشمل زيادة المشاركة المشتركة في التدريبات العسكرية من أجل تحسين التشغيل البيني وتعزيز فهم مشترك لتحديات الأمن الإقليمي”.وأضاف أن “العلاقة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وثيقة للغاية، والتزامنا بأمن إسرائيل لا يزال صارمًا”.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن مثل هذا التخطيط المشترك يعني أن كل جانب يشارك في خططه للطوارئ المختلفة ويمكن للجانبين مناقشة سبل التعامل بشكل أفضل مع السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تتطور فيما يتعلق بأنشطة إيران في المنطقة.