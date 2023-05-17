إسرائيل: مظاهرة في بني براك ضد الميزانية المخصصة لليهود المتشددين

اخصيص ميزانية لليهود المتشددين خطوة أثارت انتقادات داخل وزارة المالية، التي تعتبرها غير مستدامة في البلاد.

تجمع المتظاهرون المناهضون للحكومة في مدينة بني براك في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء احتجاجا على خطط الحكومة لتخصيص مبالغ كبيرة لليهود المتشددين، وهي خطوة أثارت انتقادات داخل وزارة المالية، التي تعتبرها غير مستدامة في البلاد.

وقال بيان صادر عن المنظمين للمظاهرة "نحن نسير إلى بني براك لنوضح للحكومة أنها تدمر منزلنا، ولا سيما للقادة الأرثوذكس المتشددين، الذين يتعاونون بيد واحدة مع الديكتاتورية وبالأخرى ينهبون الخزائن، الحمير لديها ما يكفي".

وأكد البيان على أن "الحمير التي تحمل أعباء الخدمة والاقتصاد انتهى بها الأمر إلى أن تكون الحمام الذي يملأ الخزائن العامة، والتي أصبحت صندوقًا للفساد السياسي لأصدقاء موشيه غافني ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

في حين عارض المتظاهرون حتى الآن خطة الحكومة للإصلاح القضائي، فإنهم يوجهون انتباههم الآن إلى المبالغ الضخمة المخصصة لأحزاب الائتلاف الحكومي بموجب الميزانية الأخيرة.

النقاط الرئيسية التي استهدفتها انتقادات الحكومة هي الموافقة على 13.7 مليار شاقل (3.45 مليار دولار) كأموال تقديرية، خاصة للمجتمع اليهود المتشددين، وصندوق ضرائب بلدية مقترح يأخذ أموالاً من البلدات الغنية ويعيد توزيعها على بلديات القرى والمدن الفقيرة.

وكان المشرعون المتشددون، قد طالبوا، أمس الثلاثاء، بأموال أكثر مما تمت الموافقة عليه في الأصل من أجل ضمان تمرير ميزانية الدولة. إذا لم يتم تمرير مشاريع القوانين بحلول 29 مايو/أيار الجاري ، فسيتم حل الكنيست تلقائيًا وسيتم إجراء انتخابات مبكرة.