تغطية متواصلة: الاستعدادات جارية للاحتفال بيوم "توحيد القدس" في المدينة وسط أجواء متوترة

عضوان في حزب عوتسما يهوديت (حزب ايتمار بن غفير) في الحرم القدسي

ورود تقارير عن دخول عضوين من حزب عوتسما يهوديت "القوة اليهودية" باحات الحرم القدسي هما يتسحاك فاسرلاف، وزير تطوير الضواحي والنقب والجليل، وأيالا بن غفير زوجة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.