تغطية متواصلة: الاستعدادات جارية للاحتفال بيوم "توحيد القدس" في المدينة وسط أجواء متوترة
تنفي الأوساط الأمنية وجود تحذيرات ملموسة، إلا أن التوتر يلقي بظلاله خشية أن تتدخل جهات خارجية كحماس لترد على المسيرة التي ترى فيها استفزازا أسوة بالمقدسيين
تجري الاستعدادات على قدم وساق الخميس للاحتفال بما يُعرف بيوم توحيد القدس وتحديدا لانطلاق مسيرة الأعلام التي يشارك بها عشرات آلاف الإسرائيليين سنويا منذ العام 1967 وهي تشق شوارع المدينة مروراً بالحي الإسلامي في القدس العتيقة لتكون نقطة التجمع الأخيرة في الساحة المهيبة أمام الحائط الغربي، في خطوة تعني الاحتفال بالسيطرة الكاملة على المدينة التي تتمتع بمكانة دينية راسخة في المتخيّل الجمعي الإسرائيلي.
تنفي الأوساط الأمنية وجود تحذيرات ملموسة، إلا أن التوتر يلقي بظلاله على الأجواء العامة خشية أن تتدخل جهات خارجية مثل الجهاد الإسلامي أو حماس ردا على المسيرة التي ترى فيها أسوة بالمقدسيين استفزازا لمشاعرهم الدينية والقومية.
تجدر الإشارة إلى أنه بمعزل عن مسيرة الأعلام المقرر انطلاقها في وقت لاحق من يوم الخميس، يجري الاحتفال اسرائيليا بيوم توحيد القدس بزيارات جماعية منذ الصباح الباكر، لباحات المسجد الأقصى مدفوعين بإيديولوجية دينية تربطهم بهذا المكان حيث يعتقد أنه احتضن الهيكل اليهودي قبل أن يدمره الرومان. كما احتلت جملة شهيرة قالها أحد ضباط المعركة التي حسمت مصير القدس في عام 1967 هي "الهيكل بأيدينا" موقعا مركزيا في المتخيل الجمعي أيضا للإسرائيليين.
في عام 2021 أطلقت حماس صاروخًا على القدس، خلال نفس المسيرة، مما أدى إلى عملية حارس الأسوار وأشعلت معها اضطرابات واحتجاجات غير مسبوقة في المدن المختلطة (عربا ويهودا) في إسرائيل.
هذا الصباح، سيتم رفع حالة تأهب الشرطة إلى أعلى مستوى. من المتوقع أن يشارك الوزراء إيتامار بن غفير، بتسلئيل سموتريتش، ميري ريغيف، مئير بروش، غاليت ديستل أطباريان وغيرهم في مسيرة الأعلام، وكذلك أعضاء كنيست وشخصيات عامة.
عضوان في حزب عوتسما يهوديت (حزب ايتمار بن غفير) في الحرم القدسي
ورود تقارير عن دخول عضوين من حزب عوتسما يهوديت "القوة اليهودية" باحات الحرم القدسي هما يتسحاك فاسرلاف، وزير تطوير الضواحي والنقب والجليل، وأيالا بن غفير زوجة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
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من جهتها، أعلنت وحدة بالونات غزة، التي تعتبر مرتبطة بحركة حماس والمسؤولة عن إرسال بالونات حارقة ومتفجرات إلى إسرائيل، أنها ستستأنف نشاطها يوم المسيرة. أطلق فلسطينيون بالونات حارقة في سبتمبر 2021، مما تسبب في عشرات الحرائق في جنوب إسرائيل، ورد سلاح الجو الإسرائيلي بقصف مواقع حماس.
تقارير فلسطينية: أكثر من 200 يهودي دخلوا الأقصى من جهة باب المغاربة خلال ساعة واحدة، ويقومون بجولات "استفزازية" بـ "يوم توحيد القدس". والشرطة الإسرائيلية تحاول إبعاد المرابطة نفيسة خويص عن المسجد الأقصى وسط محاولاتها منع الصحفيين من التقدم باتجاه باب السلسلة.
الإعلان عن مسيرة أعلام معارضة في غزة
ذكرت وكالة شهاب للأنباء المرتبطة بحماس أنه تم التخطيط لمسيرة تحمل الأعلام الفلسطينية يوم الخميس بالقرب من الحدود شرقي مدينة غزة.
بالإضافة إلى ذلك ، قالت مجموعة أبناء الزواري عبر قناتها على Telegram إن أعضاءها مستعدون لإثارة أعمال شغب على طول الحدود بين إسرائيل وغزة.