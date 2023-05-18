تغطية متواصلة: الاستعدادات جارية للاحتفال بيوم "توحيد القدس" في المدينة وسط أجواء متوترة

تنفي الأوساط الأمنية وجود تحذيرات ملموسة، إلا أن التوتر يلقي بظلاله خشية أن تتدخل جهات خارجية كحماس لترد على المسيرة التي ترى فيها استفزازا أسوة بالمقدسيين

تجري الاستعدادات على قدم وساق الخميس للاحتفال بما يُعرف بيوم توحيد القدس وتحديدا لانطلاق مسيرة الأعلام التي يشارك بها عشرات آلاف الإسرائيليين سنويا منذ العام 1967 وهي تشق شوارع المدينة مروراً بالحي الإسلامي في القدس العتيقة لتكون نقطة التجمع الأخيرة في الساحة المهيبة أمام الحائط الغربي، في خطوة تعني الاحتفال بالسيطرة الكاملة على المدينة التي تتمتع بمكانة دينية راسخة في المتخيّل الجمعي الإسرائيلي.

تنفي الأوساط الأمنية وجود تحذيرات ملموسة، إلا أن التوتر يلقي بظلاله على الأجواء العامة خشية أن تتدخل جهات خارجية مثل الجهاد الإسلامي أو حماس ردا على المسيرة التي ترى فيها أسوة بالمقدسيين استفزازا لمشاعرهم الدينية والقومية.

تجدر الإشارة إلى أنه بمعزل عن مسيرة الأعلام المقرر انطلاقها في وقت لاحق من يوم الخميس، يجري الاحتفال اسرائيليا بيوم توحيد القدس بزيارات جماعية منذ الصباح الباكر، لباحات المسجد الأقصى مدفوعين بإيديولوجية دينية تربطهم بهذا المكان حيث يعتقد أنه احتضن الهيكل اليهودي قبل أن يدمره الرومان. كما احتلت جملة شهيرة قالها أحد ضباط المعركة التي حسمت مصير القدس في عام 1967 هي "الهيكل بأيدينا" موقعا مركزيا في المتخيل الجمعي أيضا للإسرائيليين.

في عام 2021 أطلقت حماس صاروخًا على القدس، خلال نفس المسيرة، مما أدى إلى عملية حارس الأسوار وأشعلت معها اضطرابات واحتجاجات غير مسبوقة في المدن المختلطة (عربا ويهودا) في إسرائيل.

هذا الصباح، سيتم رفع حالة تأهب الشرطة إلى أعلى مستوى. من المتوقع أن يشارك الوزراء إيتامار بن غفير، بتسلئيل سموتريتش، ميري ريغيف، مئير بروش، غاليت ديستل أطباريان وغيرهم في مسيرة الأعلام، وكذلك أعضاء كنيست وشخصيات عامة.